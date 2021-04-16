iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklar ortaya çıktı

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Apple'ın Eylül ayında iPhone 13 olarak anılan yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirkete yakın kaynaklar yeni seri kapsamında iPhone 13 mini'nin de piyasaya sürüleceğinden emin. Cihazla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Yeni kompakt iPhone'un CAD çizimleri internete sızdırıldı. Böylelikle iPhone 13 mini'nin iPhone 12 mini ile aynı tasarımı paylaşacağını öğrenmiş olduk. İki model arasındaki temel fark kamera ünitesinde karşımıza çıkacak.

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Daha iyi pil ömrü sunacak

CAD görselleri kamera modülünün kare olarak kalacağını gösteriyor. Ancak içerisindeki lenslerin yeri değişecek. iPhone 12 mini'de dikey olarak üst üste konumlandırılan görüntü sensörleri iPhone 13 mini ile birlikte çapraz dizilime geçiş yapıyor.

Cihaz yine önceki model gibi 5.4 inç ekrana sahip olacak. Ayrıca boyutlarının da değişmeden kalacağını belirtelim. Gelen bilgilere göre Apple telefonun pil kapasitesini arttırmak için yeni bir teknoloji kullanacak. Böylelikle iPhone 13 mini önceki versiyona göre daha iyi pil ömrü sunacak.

https://www.gsmarena.com/apple_iphone_13_mini_leak_suggests_new_dual_camera_module-news-48680.php

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