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23 Mayıs'ta Çin'de düzenlenmesi beklenen lansmanda Oppo'nun Reno 8, Reno 8 SE ve Reno 8 Pro isimli telefonlarını tanıtması bekleniyor. Daha tanıtılmadan teknik özellikleri sızdırılan telefonların, yakın bir zamanda renk seçeneklerinin yer aldığı render'lar sızdırıldı.

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Oppo Reno 8 serisi, dört farklı renk seçeneğiyle gelecek

Yakın bir zamanda paylaşılan ve Oppo Reno 8 serisinden henüz hangi telefona ait olduğu bilinmeyen render'larda Siyah, Mavi, Yeşil ve Altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sergilenmekte. Bu görseller ayrıca telefonun sağ üst köşesine entegre edilmiş iki büyük ve iki küçük olmak üzere dört kamera sensörünü de içeriyor.

Önceki sızıntılara göre Oppo Reno8'in henüz duyurulmamış olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından çalıştırılması bekleniyor. Ayrıca Oppo Reno8 SE'nin Dimensity 1300 ve Oppo Reno8 Pro'nun da Dimensity 8100 SoC ile geleceği de çıkan söylentiler arasında.

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Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaşılan görselde ise Oppo Reno8 Pro'nun ön yüzü sızdırılmıştı. Paylaşılan resme göre ise Reno 8 Pro'nun seleflerine göre selfie kamerasının telefonun ortasına konulduğu ve daha ince bir çerçeveye sahip olduğu görünüyor.

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Oppo Reno 8 ailesinin görselleri ve renk seçenekleri sızdırıldı