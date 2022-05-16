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    Oppo Reno 8 ailesinin görselleri ve renk seçenekleri sızdırıldı

    23 Mayıs'ta Çin'de tanıtılması beklenen Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 SE ve Oppo Reno 8 Pro'nun bazı render ve renk seçenekleri lansman öncesinde sızdırıldı. İşte detaylar:
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    Oppo Reno 8 ailesinin görselleri ve renk seçenekleri sızdırıldı
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    23 Mayıs'ta Çin'de düzenlenmesi beklenen lansmanda Oppo'nun Reno 8, Reno 8 SE ve Reno 8 Pro isimli telefonlarını tanıtması bekleniyor. Daha tanıtılmadan teknik özellikleri sızdırılan telefonların, yakın bir zamanda renk seçeneklerinin yer aldığı render'lar sızdırıldı.

    Oppo Reno 8 serisi, dört farklı renk seçeneğiyle gelecek

    Yakın bir zamanda paylaşılan ve Oppo Reno 8 serisinden henüz hangi telefona ait olduğu bilinmeyen render'larda Siyah, Mavi, Yeşil ve Altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sergilenmekte. Bu görseller ayrıca telefonun sağ üst köşesine entegre edilmiş iki büyük ve iki küçük olmak üzere dört kamera sensörünü de içeriyor.

    Önceki sızıntılara göre Oppo Reno8'in henüz duyurulmamış olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından çalıştırılması bekleniyor. Ayrıca Oppo Reno8 SE'nin Dimensity 1300 ve Oppo Reno8 Pro'nun da Dimensity 8100 SoC ile geleceği de çıkan söylentiler arasında.

    Oppo Reno 8 ailesinin görselleri ve renk seçenekleri sızdırıldı
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    Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaşılan görselde ise Oppo Reno8 Pro'nun ön yüzü sızdırılmıştı. Paylaşılan resme göre ise Reno 8 Pro'nun seleflerine göre selfie kamerasının telefonun ortasına konulduğu ve daha ince bir çerçeveye sahip olduğu görünüyor.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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