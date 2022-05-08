Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad'in ekran özellikleri sızdırıldı

    Google'ın uzun zamandır beklenen katlanabilir telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ross Young'ın Twitter'da yaptığı paylaşıma göre telefonun 5.8 inçlik bir dış ekranla gelmesi bekleniyor.
    Oy Ver

    Katlanabilir Google Pixel Notepad'in ekran özellikleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde depolama ve fiyatı hakkında bazı bilgiler sızdırılmıştı. Bu sefer ise DSCC’den Ross Young, Twitter'da yaptığı paylaşımda telefonun ekran özelliklerinden bahsetti.

    Google Pixel Notepad beklenenden daha küçük bir ekrana sahip olabilir

    Ekim ayı civarında piyasaya sürülmesi tahmin edilen Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad'in daha önceki sızıntı bilgilere göre Pixel 6'da kullanılan Tensor işlemciye, 12 GB’a ulaşan bellek kapasitesine, Sony IMX363 kamera sensörüne, 512 GB depolama alanına ve 1400 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

    Yakın bir zamanda Ross Young tarafından yapılan Twitter paylaşımı, telefonun ekran özellikleri hakkında bizlere ön bilgi veriyor. Ross Young, yaptığı paylaşımda Google Pixel Notepad'in, Galaxy Z Fold 4'ün beklenen 6.19 inç ekranına göre daha geniş ve daha kısa olan 5.8 inçlik bir dış ekranla geleceğini söyledi. Önceki sızıntılar iki katlanabilir modelin benzer boyutta bir katlanır ekrana sahip olduğunu söylesede artık Pixel Notepad'in, Galaxy Fold'dan daha geniş ve daha kısa bir en-boy oranına sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    daysleeperxp 12 saat önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız