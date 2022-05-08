Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad'in ekran özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde depolama ve fiyatı hakkında bazı bilgiler sızdırılmıştı. Bu sefer ise DSCC’den Ross Young, Twitter'da yaptığı paylaşımda telefonun ekran özelliklerinden bahsetti.

Google'ın katlanabilir Pixel modeli fiyatı ile şaşırtabilir 1 ay önce eklendi

Google Pixel Notepad beklenenden daha küçük bir ekrana sahip olabilir

Ekim ayı civarında piyasaya sürülmesi tahmin edilen Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Notepad'in daha önceki sızıntı bilgilere göre Pixel 6'da kullanılan Tensor işlemciye, 12 GB’a ulaşan bellek kapasitesine, Sony IMX363 kamera sensörüne, 512 GB depolama alanına ve 1400 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Yakın bir zamanda Ross Young tarafından yapılan Twitter paylaşımı, telefonun ekran özellikleri hakkında bizlere ön bilgi veriyor. Ross Young, yaptığı paylaşımda Google Pixel Notepad'in, Galaxy Z Fold 4'ün beklenen 6.19 inç ekranına göre daha geniş ve daha kısa olan 5.8 inçlik bir dış ekranla geleceğini söyledi. Önceki sızıntılar iki katlanabilir modelin benzer boyutta bir katlanır ekrana sahip olduğunu söylesede artık Pixel Notepad'in, Galaxy Fold'dan daha geniş ve daha kısa bir en-boy oranına sahip olması bekleniyor.

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