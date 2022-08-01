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    OPPO Reno 8Z 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı

    Oppo'nun yeni telefonu Oppo Reno 8Z 5G, Geekbench testlerinde görüntülendi. İşte Snapdragon 695 SoC'den güç alacak 8GB RAM'e sahip telefonun detayları:         
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    OPPO Reno 8Z 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı
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    Oppo'nun Reno 8 ailesi, Reno8, Reno8 Pro ve Reno8 Pro+'tan oluşmaktaydı. Ancak görünen o ki Oppo bu aileye bir yeni telefon daha eklemek istiyor. Reno 8Z 5G, isimli akıllı telefon serinin dördüncü telefonu olacak.

    İşte OPPO Reno 8Z 5G'nin Geekbench skoru:

    CPH2457 model numaralı OPPO Reno 8Z 5G, Geekbench'in internet sitesinde listelendi. Snapdragon 695 SoC'den güç alacak telefon kutudan Android 12 ile çıkacak. 8 GB RAM ile geleceğini doğrulayan listede telefon, 687 ve 1920 puan aldı. 

    Üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen telefon 4.500 mAh pile sahip olacak. 33W hızlı şarjı desteklemesi tahmin edilen telefon 3,5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

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    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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