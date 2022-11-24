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    Oppo Reno 9 serisi tanıtıldı: Gecenin yıldızı Reno 9 Pro Plus

    OPPO, Reno 9 akıllı telefonları tanıttı. OPPO Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno Pro Plus olmak üzere üç model tanıtıldı. Reno9 serisi özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    oppo reno 9 pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, bugün Çin’de beklenen üst seviye telefonu Oppo Reno 9’u tanıttı. Selefine kıyasla yeni tasarımla karşımıza çıkan Reno 9, üç model içeriyor. Her üç telefon da neredeyse aynı görünüyor ancak biraz farklı teknik özelliklere sahipler. Oppo Reno 9 ve Reno 9 Pro ile başlayalım, sonrasında tepe model Reno 9 Pro Plus özelliklerine geçelim.

    Oppo Reno 9 Pro & Reno 9 özellikleri ile neler sunuyor?

    Düz Reno 9 ve Reno 9 Pro modeli, 6.7 inç, 2412 x 1080 piksel çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızını destekleyen kavisli AMOLED ekrana sahip. Delik çentikli ekran, 950 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor, 10 bit panel ve Asahi Glass AGC DT-Star 2 ile korunuyor. Pro modelde MediaTek’in Dimensity 8100-Max işlemcisi bulunurken, düz modelde Qualcomm Snapdragon 778 işlemci yer alıyor. Pro modelde ayrıca görüntü işleme için MariSilicon X NPU mevcut.

    Reno9 Pro ve Reno9, farklı bellek seçenekleriyle satışa sunuluyor ancak iki model de LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile geliyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13 yazılımıyla gelen telefonlar, önde otomatik odaklama özellikli 32MP RGBW kamera bulunduruyor. Telefonların arkasını çevirdiğimizde farklı kamera kurulumları karşımıza çıkıyor. Reno 9, 64MP ana kamera, 2MP monokrom kameraya sahip. Reno 9 Pro ise, 50MP ana kamera (Sony IMX890) ve 8MP ultra geniş açı kameraya sahip.

    Çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB-C bağlantı seçeneklerine sahip olan Reno 9 ve 9 Pro, ekran içi parmak izi sensörü, grafit soğutma sistemi ve kızılötesi sensör bulunduruyor. Her iki telefon da 67w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

    Oppo Reno 9 Pro Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 9 Pro Plus özellikleri ile neler sunuyor?

    Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Oppo Reno Pro Plus, yerleşik optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle gelen ilk Reno serisi telefon. Reno 9 Pro+, full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2160 Hz PWM karartma sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranın kenarları kavisli geliyor, ortada da diğer modellerdeki gibi delik çentik bulunuyor.

    Önde otomatik odaklama özellikli 32MP (Sony IMX709) selfie kamera, arkada OIS destekli 50MP (Sony IMX890) ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP mono lens ve LED flaştan oluşan bir kurulum bizleri karşılıyor. Reno 9 Pro Plus, ayrıca daha parlak ve daha net çekimlere imkan sağlayacağı söylenen MariSilicon çip ile donatılmış. Telefon, 60 fps 4K video kaydını destekliyor.

    İşlemci tarafında, telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini kullansa da Oppo, hız düşürme işlemi gerçekleştirmiş. İşlemci, normalde 3.19GHz hızda çalışırken, 2.99GHz hızda çalışacak şekilde ayarlanmış. 16GB LPDDR5x RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile gelen telefon, 80w kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4700 mAh bataryadan güç alıyor. Son olarak, telefon, kutusundan ColorOS 13 tabanlı Android 13 ile çıkıyor.

    Oppo Reno 9 fiyatı

    Oppo Reno9 ve Reno9 Pro, 2 Aralık’ta Çin’de satışa çıkacak. Oppo Reno 9 fiyatı; 8GB/256GB model için 350 dolar. Oppo Reno 9 Pro fiyatı; 16GB/256GB model için 490 dolar. Oppo Reno 9 Pro Plus fiyatı; 16GB/256GB model için 559 dolar. Diğer bellek ve depolama alanı için fiyatlandırma şu şekilde:

    Oppo Reno 9:

    • 8GB + 256GB: 350 dolar
    • 12GB + 256GB: 378 dolar
    • 12GB + 512GB: 420 dolar

    Oppo Reno 9 Pro:

    • 16GB + 256GB: 490 dolar
    • 16GB + 512GB: 531 dolar

    Oppo Reno 9 Pro Plus:

    • 16GB + 256GB: 559 dolar
    • 16GB + 512GB: 615 dolar

    Oppo Reno 9 Pro & Reno 9 teknik özellikleri

    Oppo Reno 9 Pro & Reno 9 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran:  6.7 inç, FHD+, 120Hz yenileme hızı, 950 nit maks. parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8100-MAX (Pro model) / Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek ve depolama: 16GB+256GB, 16GB+512GB (Pro model) / 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB
    • Arka kamera:  50MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 ultra geniş açı (Pro model) / 64MP f/1.7 ana, 2MP monokrom
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Batarya: 4500 mAh, 67w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: ColorOS 13 (Android 13)
    • Boyut ve ağırlık: 162.3mm x 74.2mm x 7.19mm, 174g

    Oppo Reno 9 Pro Plus teknik özellikleri

    Oppo Reno 9 Pro Plus özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran:  6.7 inç, FHD+, 120Hz yenileme hızı, 950 nit maks. parlaklık, AMOLED
    • İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
    • Bellek ve depolama: 16GB+256GB, 16GB+512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 ultra geniş açı, 2MP makro
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Batarya: 4700 mAh, 80w kablolu/50w kablosuz hızlı şarj
    • İşletim sistemi: ColorOS 13 (Android 13)
    • Boyut ve ağırlık: 161.5mm x 73.6mm x 7.99m, 192g

    Kaynakça https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-reno/reno9-pro/ https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-reno/reno9-pro-plus/
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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