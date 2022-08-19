ColorOS 13 tanıtıldı: İşte Android 13 güncellemesi alacak OPPO telefonlar

Dünya genelinde 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyla ColorOS, en yaygın kullanılan Android arayüzlerinden biri. Şirket, bugün yeni ColorOS sürümünü tanıttı.

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ColorOS 13 özellikleri

ColorOS 13, canlı ve akıcı yeni tasarım dilini (Aquamorphic Design) kullanıyor. Bildirim panelinde, widget’larda ve çoklu cihaz bağlama ve gizlilik korumasında, klasör oluşturmada, gizlilik odaklı özelliklerde büyük değişikliklerle geliyor. Ancak en büyük değişiklik, OxygenOS özelliklerinin ColorOS’a dahil edilmesi.

Bitmoji, Insight, Canvas dahil son iki yıldır OnePlus telefonlardaki tüm Always on Display (AOD) stilleri artık OPPO telefonlarda. Müzik çalmayı doğrudan kilit ekranından kontrol etmenizi sağlayan Spotify entegrasyonu dahil. İşte ColorOS 13 ile gelen yenilikler:

ColorOS 13 ile gelen yenilikler

ColorOS 13’te en göze çarpan değişiklik, yeni tasarım dili (OPPO, Aquamorphic Design adını veriyor). Bu, OPPO’nun 2019’da ColorOS 7 ile tanıttığı Infinite Design görsel dilinin geliştirilmiş hali ve Find X5 Pro gibi QHD+ ekranlı cihazlarda harika görünen daha modern bir tasarım getiriyor. Okumayı biraz daha kolaylaştıran yeni yazı tipi, daha yüksek kontrastlı simgeler ve sade, derli toplu görünen kart sili düzeni karşımıza çıkıyor. Katlanabilir telefonlarda kullanıcı arayüzü dinamik olarak ölçekleniyor.

Always on Display stilleri

Bitmoji, Insight ve Canvas stilleri, ColorOS 13’te varsayılan olarak bulunuyor ve müziği kilit ekranından hiç çıkmadan kontrol etmenizi sağlayan yeni Spotify entegrasyonu mevcut. Her zaman açık ekran stillerinden birini seçtiğinizde, kilit ekranında Spotify widget’ı çıkıyor ve hangi şarkının çaldığını görebiliyor ve müzik çalmayı doğrudan widget üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Spotify araç takımı, tüm AOD stilleriyle çalışıyor. AOD ayarlarında iklim değişikliğine dikkat çeken yeni Ev bölümü bulunuyor.

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Daha büyük klasörler

Ana ekrandaki en büyük değişiklik, klasör boyutunun 1x1’den 2x2’ye büyütülmesi. Klasörü açmanıza gerek kalmadan klasör içindeki bir uygulamayı açabiliyorsunuz.

Bildirim paneli yenilendi

Bildirim paneli, ColorOS 13’te tamamen değiştirilmiş. Android 12 yeni bir bildirim paneli sunsa da ColorOS 12’de aynısını görmedik ancak ColorOS 13, Android 13 bildirim panelinden ilham alıyor. WiFi ve mobil internet için hızlı ayarlar dikdörtgen şeklini alırken, diğer hızlı ayarlar değiştirilmeden bırakılmış. Bildirimler bölümü tam olarak Android 13’tekine benziyor.

Dinamik duvar kağıdı

ColorOS 13, telefonu gün boyunca ne kadar kullandığınızı görsel olarak gösteren özel bir çiçekli duvar kağıdıyla (blossom wallpaper) geliyor. Bir kullanım hedefi belirliyorsunuz, bitki sabah tomurcuk olarak başlıyor ve kullanım sınırınıza ulaştığınızda çiçek açıyor. Sınırı aştığınızda bitki, soluklaşıyor. Daha çekici olan şey, bitkinin rengi son bir saat içinde en çok kullandığınız uygulamayı yansıtacak şekilde değişiyor.

Çoklu bağlantı

Multi Connect, telefonunuzu Windows bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan kullanışlı bir özellik. Bir Windows PC’ye bağlandığınızda dosyaları cihazlar arasında taşıyabiliyor, ekranı yansıtabiliyor, mesaj gönderebiliyor, gelen bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu özellik, Windows ile sınırlı.

Çocuklar için güvenli kullanım

Kid Space, çocukların telefonu güvenli bir şekilde kullanmasını sağlayan bir dizi yerleşik araç içeriyor. Özellik açıldığında göz koruma modu otomatik olarak devreye giriyor ve sistem, ortam ışığı sensöründen gelen verileri kullanarak çocuklara telefonu aydınlık ortamda kullandıklarını hatırlatıyor. Ayrıca çocuklar ekran önünde kambur durduklarında veya telefonu çok yakın mesafeden kullandıklarında hatırlatmada bulunuyor.

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Güvenlik ve gizlilik

ColorOS 13, pano geçmişinin otomatik olarak silinmesi, uygulamaların WiFi ağı üzerinden konum bilgilerinizi almamasını sağlayan Nearby WiFi özelliği ve kötü amaçlı yazılımlara karşı yerleşik güvenlik önlemleri dahil Google’ın Android 13 ile sunduğu tüm standart özellikleri getiriyor.

Private Safe, hassas belgeleri ve fotoğrafları biyometrik kimlik doğrulamayla koruyor ve bu veriler, başka bir alanda güvenli bir şekilde tutuluyor. Auto Pixelate, ekran görüntüsü paylaşırken göstermek istemediğiniz alanları bulanıklaştırma, pikselleştirme zahmetinden kurtarıyor. Ekran görüntüsünde herkesin görmemesi gereken alanlar yapay zekayla otomatik olarak bulanıklaştırılıyor. Bu özellik, WhatsApp’ta da çalışıyor.

ColorOS 13 ne zaman gelecek?

OPPO, bu yıl içinde 60'dan fazla ülke ve bölgede, 35 akıllı telefon modeline ColorOS 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Bu, ColorOS tarihindeki en büyük güncelleme planı. Find X5 Pro ve Find X5, ColorOS 13 güncellemesini ilk alan modeller olacak. Ardından 2023'ten itibaren 20'den fazla cihaza ColorOS 13 güncellemesi sunulacak.

ColorOS 13 güncellemesi alacak telefonlar

OPPO, Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini alacak modelleri de paylaştı. Şirket, cihazlarının ColorOS 13 güncellemesini ne zamana alacağına dair zaman çizelgesini de paylaştı. İşte ColorOS 13 (Android 13) güncellemesi alacak OPPO telefonlar:

Android 13 güncellemesi alacak OPPO telefonlar Ağustos Find X5, Find X5 Pro Eylül Find X3 Pro, Reno8 Pro 5G Ekim Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno6 5G, F21 Pro, K10 5G, A77 5G, A76 Kasım Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro Aralıık Find X5 Lite 5G, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Find X2 2023 İlk Çeyrek Oppo Pad Air Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite 5G, Reno7 A, Reno6, Reno6 Lite, Reno 5, Reno5 Marvel Edition, Reno5 F, Reno5 Lite, Reno5 A F19 Pro, F19, F19s, A95, A94, A77, A74, A57, A57s, A55, A54 5G, A54s, A53s 5G, A16s

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