Oppo Reno 9 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı

Tipster Digital Chat Station tarafından Weibo'da yapılan paylaşım Oppo Reno 9 serisinin ekran özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre yaklaşmakta olan OPPO Reno 9, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç 120Hz OLED bir ekranla gelebilir.
İşte Oppo Reno 9 serisinin ortaya çıkan özellikleri:
Sızıntılara göre Oppo Reno 9, Qualcomm Snapdragon 778G'den güç alacak. 12 GB RAM ile gelmesi beklenen telefon, 67W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pilden güç alacak. Sızıntılar ayrıca arka kamera sisteminin 32MP IMX709/64MP OV64B ana kameradan oluşacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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