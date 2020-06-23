Oppo Reno3 A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo bugün Japonya'da Reno3 A adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Cihaz, Reno3 ve Reno3 Pro modellerinden farklı olarak daha uygun fiyata "kırpılmış" özellikler sunuyor.

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Çentikli tasarıma sahip Oppo Reno3 A, FHD+ çözünürlükte 6.44 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca yüzde 89 gibi oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı ile geldiğini belirtelim.

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Dörtlü kamera sistemi

Akıllı telefonun ekranı düşmelere karşı Gorilla Glass 5 kaplaması ile korunuyor. Buna ek olarak cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da var.

Oppo Reno3 A'nın arka panelinde 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası mevcut.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga seti ile donatılan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Buna ek olarak, microSD kart desteği sayesinde hafıza kapasitesini genişletmek mümkün.

Oppo Reno3 A, hızlı şarj özellikli 4.025 mAh'lik bir bataryadan besleniyor. Yazılım tarafına baktığımızda ise cihazın kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 yüklü şekilde çıktığını görüyoruz.

Akıllı telefon Japonya pazarında tek konfigürasyon seçeneği ile satışa sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Oppo Reno3 A için belirlenen fiyat etiketi 372 dolar.

https://www.oppo.com/jp/smartphone-reno3-a

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