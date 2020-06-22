Dev ekranlı Honor X10 Max'in tanıtım tarihi belli oldu

Geçtiğimiz hafta Huawei'nin Honor X10 Max modelini piyasaya sürmeye hazırlandığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar netleşti.İlginizi Çekebilir Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir
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Yayınlanan resmi postere göre Honor X10 Max, 2 Temmuz'da Çin'de tanıtılacak. Damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefonda FHD+ çözünürlükte 7.09 inç IPS ekran göreceğiz. Yani mini bir tablet boyutunda olacak.
Honor X10 Max Özellikleri
Cihaz ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve entegre 5G modem içeren MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile piyasaya sürülecek.
Honor X10 Max'in 22.5 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleneceği bildiriliyor. Buna ek olarak stereo hoparlör, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 arayüzü ile kutudan çıkacağını belirtelim.
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Ekran 90Hz Değil
Boyut 174.5 x 84.9 x 8.3 mm Ağırlık 227 gram
İşlemci MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm)
https://www.gsmarena.com/honor_x10_max_5g-10306.php
Honor X10 5G
Ekran 90Hz
Boyut 163.7 x 76.5 x 8.8 mm Ağırlık 203 gram
Kirin 820 5G (7nm) (SD 765 ten daha iyi )
https://www.gsmarena.com/honor_x10_5g-10228.php