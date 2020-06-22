Dev ekranlı Honor X10 Max'in tanıtım tarihi belli oldu

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Geçtiğimiz hafta Huawei'nin Honor X10 Max modelini piyasaya sürmeye hazırlandığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar netleşti.

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Yayınlanan resmi postere göre Honor X10 Max, 2 Temmuz'da Çin'de tanıtılacak. Damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefonda FHD+ çözünürlükte 7.09 inç IPS ekran göreceğiz. Yani mini bir tablet boyutunda olacak.

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Honor X10 Max Özellikleri

Cihaz ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve entegre 5G modem içeren MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

Honor X10 Max'in 22.5 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleneceği bildiriliyor. Buna ek olarak stereo hoparlör, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 arayüzü ile kutudan çıkacağını belirtelim.

https://m.weibo.cn/detail/4518533550387447

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