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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dev ekranlı Honor X10 Max'in tanıtım tarihi belli oldu

    Huawei'nin alt markası Honor merakla beklenen yeni akıllı telefonunun lansman tarihini açıkladı. Honor X10 Max, 7.09 inç büyüklüğünde devasa ekran ve 5G bağlantı desteği ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dev ekranlı Honor X10 Max'in tanıtım tarihi belli oldu
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    Geçtiğimiz hafta Huawei'nin Honor X10 Max modelini piyasaya sürmeye hazırlandığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar netleşti.

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    Yayınlanan resmi postere göre Honor X10 Max, 2 Temmuz'da Çin'de tanıtılacak. Damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefonda FHD+ çözünürlükte 7.09 inç IPS ekran göreceğiz. Yani mini bir tablet boyutunda olacak.

    Honor X10 Max Özellikleri

    Cihaz ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve entegre 5G modem içeren MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

    Honor X10 Max'in 22.5 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleneceği bildiriliyor. Buna ek olarak stereo hoparlör, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 arayüzü ile kutudan çıkacağını belirtelim.



    https://m.weibo.cn/detail/4518533550387447 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 1 sa.
    Honor X10 Max

    Ekran 90Hz Değil

    Boyut 174.5 x 84.9 x 8.3 mm Ağırlık 227 gram

    İşlemci MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm)

    https://www.gsmarena.com/honor_x10_max_5g-10306.php


    Honor X10 5G

    Ekran 90Hz

    Boyut 163.7 x 76.5 x 8.8 mm Ağırlık 203 gram

    Kirin 820 5G (7nm) (SD 765 ten daha iyi )

    https://www.gsmarena.com/honor_x10_5g-10228.php


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