Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı

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Oppo’nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni Reno5 akıllı telefonlarının ardından serinin en güçlüsü olacak Reno5 Pro+ modeli de resmiyet kazandı. Yeni model Reno5 Pro’nun biraz daha gelişmiş hali.

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Oppo Reno5 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 Pro+ modelinde 6.55 inçlik AMOLED kavisli ekran 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına ulaşabiliyor. 1100 nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda iyi bir tecrübe sunan ekran üst sol kısımda bir çentik barındırıyor.

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Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan model 8GB/12GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri barındırıyor. 4500mAh kapasiteli batarya ise 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766 f/1.8 ana sensör OIS ile desteklenmiş. Yanında 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ekran ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Oppo Reno5 Pro+ için 610$-690$ şeklinde iki fiyat etiketi belirlenmiş.

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https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_announced_with_sd865_and_50mp_main_camera-news-46899.php

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