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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı

    Oppo Reno5 Pro+ akıllı telefon modelinde Snapdragon 865 yonga seti, UFS 3.1 depolama teknolojisi, 65W hızlı şarj, 50MP Sony IMX766 sensör gibi detaylar yer alıyor.
    7 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,8b
    27
    14
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Oppo’nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni Reno5 akıllı telefonlarının ardından serinin en güçlüsü olacak Reno5 Pro+ modeli de resmiyet kazandı. Yeni model Reno5 Pro’nun biraz daha gelişmiş hali.

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    Oppo Reno5 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno5 Pro+ modelinde 6.55 inçlik AMOLED kavisli ekran 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına ulaşabiliyor. 1100 nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda iyi bir tecrübe sunan ekran üst sol kısımda bir çentik barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi"

    Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan model 8GB/12GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri barındırıyor. 4500mAh kapasiteli batarya ise 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766 f/1.8 ana sensör OIS ile desteklenmiş. Yanında 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ekran ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Oppo Reno5 Pro+ için 610$-690$ şeklinde iki fiyat etiketi belirlenmiş.

    Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı
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    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_announced_with_sd865_and_50mp_main_camera-news-46899.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    GINA geldi kavisli OLED/AMOLED lerden ...
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    FlyingUnderpants 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    her dört ayda bir yeni reno çıkartan oppo.. eminim mart nisan gibi reno 6 gelir..
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    Clusive 57 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kavisli ve Amoled ekranlar kadar iyisi var mı? Cidden bu ülkenin insanını anlamak çok zor. Vereceksin eline eski teknoloji kullansın dursun. Ne anlar tasarımdan...
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta belirtilen fiyat nerede acaba, Biraz daha özen lütfen.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mert1907 (Mert Karakoç) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sitede ki editörlerin haberi hazırladıktan sonra okuma huyları yok galiba.
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    Karamanenes (enes karaman) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony ımx 766 sensör çok iyi foto çeker bu cihaz
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    tolgatelli (Tolga Telli) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    “....ekran tam orta kısımda bir çentik barındırıyor.” derken...?
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    GINA geldi kavisli OLED/AMOLED lerden ...
    Yanıtla +6
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    Moueson 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy s21 den daha güzel ve kaliteli duruyor .
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    palamutix 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Kesin öyledir ciğerci
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    Passenger (Necati ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayır zaten tasarım vs alıntı yapılıyor. İsmi de alıntı yap. Reno 5 Ultra de geç. Düşünsene Reno 5 Pro Plus ...
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    dimsum (sami asis) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel telefon ama fiyatı güzel olmaz🙂
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    1847 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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