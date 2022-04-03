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    Oppo Reno7 Lite ve Oppo F21 Pro'nun daha tanıtılmadan fiyatları sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Oppo Reno7 Lite ve Oppo F21 Pro 5G'nin tanıtılmasına yakın bir zaman kala iki telefonun neredeyse tüm özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. İşte orta segment bu iki telefonun özellikleri ve fiyatı:
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    Oppo Reno7 Lite ve Oppo F21 Pro 5G'nin fiyatları sızdırıldı
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    Oppo, yakın bir zamanda Reno7 Lite 5G'yi Avrupa'da piyasaya sürecek. Şirket ayrıca F21 Pro isimli bir telefonu da yakın bir zamanda Hindistan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo F21 Pro 4G, Endonezya'da piyasaya sürülen Oppo Reno7 4G'nin yeni bir versiyonu olacak gibi görünüyordu. Şimdi F21 Pro 5G'nin de Reno7 Lite 5G'nin yeni bir versiyonu olacak gibi görünüyor.

    Oppo F21 Pro'nun 5G seçeneğinin 340$ civarında başlangıç fiyatıyla 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelmesi, 4G sürümünün ise 290$ fiyatla aynı bellek kombinasyonuyla gelmesi bekleniyor. Şirketin telefonu Hindistan'da 12 Nisan tarihinde piyasaya sürmesi tahmin ediliyor.

    İşte Oppo Reno7 Lite'ın beklenen özellikleri

    Oppo Reno7 Lite ve Oppo F21 Pro 5G'nin fiyatları sızdırıldı
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    Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelmesi beklenen Oppo Reno7 Lite 5G, 2400 x 1080 piksel full HD+ çözünürlüğe sahip 6.43 inç AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. 8GB RAM ve 128GB depolama ile gelmesi beklenen telefon, Snapdragon 695 SoC'den güç alacak. Ayrıca telefonun kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 12 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.

    Oppo Reno7 Lite 5G, arkasında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörlerinin eşlik ettiği 64MP üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ayrıca 16 MP ön kameraya sahip olacak. 4.500 mAh pil ile gelecek telefon, 33W hızlı şarjı destekleyecek. 159,9 x 73,2 x 7,5 mm boyutlarında ve yaklaşık 173 gram ağırlığında olacak Oppo Reno7 Lite 5G'nin fiyatı ise Avrupa'da 390$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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