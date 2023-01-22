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    Oppo Reno8 T serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler

    Oppo, Reno 8 ürün yelpazesini çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda tanıtılması beklenen Oppo Reno 8T serisinin resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı. Yeni telefonlar neler sunacak? İşte görüntüler
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    Oppo Reno8 T serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır söylentileri dolaşan Oppo Reno8 T serisinin tasarımı belli oldu. Bugün Oppo Endonezya, yaklaşan akıllı telefonların detaylarını gösteren yeni tanıtım görselleri paylaştı. 

    Oppo Reno 8T tasarımı belli oldu

    Bildirilenlere göre Oppo Reno8 T serisi, 4G ve 5G modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Oppo tarafından paylaşılan fotoğraflar, hangi cihazların 4G veya 5G sürümlerine ait olduğunu belirtmiyor. Ancak söylentileri göz önünde bulundurarak, düz ekrana sahip modellerin Reno 8T 4G, kavisli ekranlı modellerin ise Reno 8T 5G sürümlerine işaret ettiğini söyleyebiliriz. 

    Oppo Reno8 T serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Reno8 T serisinin SuperVOOOC hızlı şarj ve 100MP selfie kamerası destekleneceği onaylandı. Buna ek olarak akıllı telefonlara, üçlü kamera kurulumu, Midnight Black ve deri tasarımlı Sunset Orange renk seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca paylaşılan fotoğraflar, bu sürümlerden en az birinin mikro lens kamera ve dairesel LED aydınlatma ile karşımıza çıkacağını gösteriyor.

    Oppo Reno 8T serisinin Şubat ayının ilk haftasında Hindistan, daha sonrasında küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    ChelseaNy 17 dakika önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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