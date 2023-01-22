Oppo Reno8 T serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler

Oppo Reno 8T tasarımı belli oldu
Bildirilenlere göre Oppo Reno8 T serisi, 4G ve 5G modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Oppo tarafından paylaşılan fotoğraflar, hangi cihazların 4G veya 5G sürümlerine ait olduğunu belirtmiyor. Ancak söylentileri göz önünde bulundurarak, düz ekrana sahip modellerin Reno 8T 4G, kavisli ekranlı modellerin ise Reno 8T 5G sürümlerine işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Oppo Reno 8T serisinin Şubat ayının ilk haftasında Hindistan, daha sonrasında küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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