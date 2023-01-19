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    Redmi Note 12 serisi yeni bir satış rekoruna imza attı

    11 Ocak itibariyle Hindistan pazarında satışa sunulan Redmi Note 12 serisi, kullanıcılardan gelen yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Akıllı telefonlar Redmi tarihinde rekor kırdı.
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    Redmi Note 12 serisi yeni bir satış rekoruna imza attı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi, kullanıcılar tarafından beklenen Redmi Note 12 serisini tanıttı. Güçlü donanımı ve kamera tasarımıyla dikkat çeken telefonlar, şimdi de Hindistan pazarında önemi bir başarıya imza attı.

    Redmi Note 12 serisi yeni satış rekoru kırdı

    Bildirilenlere göre Redmi Note serisi, 2022 yılı itibariyle Hindistan pazarında toplam 72 milyon satışı geride bıraktı. Bu başarıyı 11 Ocak'ta piysaya sürülen Redmi Note 12 serisi ile devam ettiren Xiaomi, bir haftadan kısa bir süre içinde 3 milyar INR (36.8 milyon dolar) değerinde rekor satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin toplam satış rakamına veya hangi modelin daha çok sattığına değinmedi. Ancak Xiaomi Hindistan CMO’su Anuj Sharma, satışlar başlamadan önce dijital perakende sitelerinde 8 milyondan fazla ''Redmi Note 12'' sorgulaması yapıldığını belirtti.

    Şu anda Hindistan pazarında satışa sunulan Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus modellerinden oluşuyor. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda Türkiye’de dahil olmak üzere küresel olarak satışa çıkacak akıllı telefonların tüm özelliklerine ve fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.

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    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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