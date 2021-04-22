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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung ve Apple'dan sonra Oppo da bir takip cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Smart Tag'in tasarımını açığa çıkaran birkaç yeni fotoğraf internete düştü.
    22 Nisan 2021, 11:00 (3 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz ay Samsung ve Apple'ın ardından Oppo'nun da bir takip cihazı çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiştik. Çinli şirketin aksesuarı bu kez canlı olarak görüntülendi.

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    Fotoğraflardaki cihaz, daha önce sızdırılan patent görüntülerinden farklı. Smart Tag'in beyaz renkte yuvarlak plastik bir kasası var. Ayırca düşük güç tüketimine sahip UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisiyle geleceği görülüyor.

    Oppo Smart Tag bir USB-C bağlantı noktası içerecek. Bu da cihazın rakiplerinden farklı olarak pille değil, dahili batarya ile çalışacağını gösteriyor.

    Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı

    Kayıp eşyaları bulacak

    Oppo Smart Tag değerli eşyalarınızın kaybolmasını önleyecek. Takip cihazını çantanıza, dizüstü bilgisayarınıza, anahtarlığınıza veya evcil hayvanınızın tasmasına takıp akıllı telefon uygulaması aracılığıyla konumunu takip edebileceksiniz.

    Çinli şirketin Apple AirTag ve Samsung Galaxy SmartTag ile rekabet edecek aksesuarını ne zaman ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği henüz bilinmiyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-smart-tag-real-life-images-leaked/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biraz iri geldi bana ama bilemem
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