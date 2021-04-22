Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz ay Samsung ve Apple'ın ardından Oppo'nun da bir takip cihazı çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiştik. Çinli şirketin aksesuarı bu kez canlı olarak görüntülendi.

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Fotoğraflardaki cihaz, daha önce sızdırılan patent görüntülerinden farklı. Smart Tag'in beyaz renkte yuvarlak plastik bir kasası var. Ayırca düşük güç tüketimine sahip UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisiyle geleceği görülüyor.

Oppo Smart Tag bir USB-C bağlantı noktası içerecek. Bu da cihazın rakiplerinden farklı olarak pille değil, dahili batarya ile çalışacağını gösteriyor.

Kayıp eşyaları bulacak

Oppo Smart Tag değerli eşyalarınızın kaybolmasını önleyecek. Takip cihazını çantanıza, dizüstü bilgisayarınıza, anahtarlığınıza veya evcil hayvanınızın tasmasına takıp akıllı telefon uygulaması aracılığıyla konumunu takip edebileceksiniz.

Çinli şirketin Apple AirTag ve Samsung Galaxy SmartTag ile rekabet edecek aksesuarını ne zaman ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği henüz bilinmiyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-smart-tag-real-life-images-leaked/

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