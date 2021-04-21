Dünya atmosferini en çok kirleten web siteleri belli oldu

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İngiltere merkezli enerji karşılaştırma platformu USwitch, en popüler 200 web sayfasının karbon ayak izini hesapladı. Rapor hazırlanırken barındırmadan yazı tipi boyutuna, resimlerden videolara ve renklere kadar bir sitenin enerji verimliliğini etkileyebilecek birçok faktör dikkate alındı.

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USwitch, internet sitelerinin karbon ayak izini analiz ederken bulut ve telekomünikasyon ağının kullandığı enerji ile veri merkezinin yenilenebilir enerji ile desteklenip desteklenmediğini de hesaba kattığını söylüyor. Sonuç olarak en fazla ziyaret edilen web sayfalarının muazzam derecede karbondioksit emisyonuna yol açtığı ortaya çıktı.

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En kirli ve en temiz web siteleri hangileri?

İncelenen yüzlerce site arasında gezegeni en çok kirleten platformun Reddit olduğu belirlendi. Uzmanlara göre Reddit tek bir ziyarette sadece 69 tıklamayla 13.05 gram karbondioksit yayıyor. Söz konusu rakamın 5 kilometre boyunca araba sürmeye eşdeğer olduğunu belirtelim.

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Dünyadaki diğer yüksek emisyonlu siteler arasında ziyaret başına 12.43 gram karbondioksit üreten Pinterest ve 11.43 gram karbondioksit yayan Nintendo oyun portalı yer alıyor. Victoria's Secret, Uniqlo, Banggood ve Alibaba da en büyük karbon ayak izine sahip siteler olarak sıralanıyor.

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Rapora göre internetteki en temiz web sitesi Wikipedia. Özgür Ansiklopedi, ziyaret başına yalnızca 0.04 gram karbondioksit üretiyor. Sosyal ağ LinkedIn ikinci sırada yer alırken onu moda devi H&M'in web sitesi izliyor. Enerji verimliliği en yüksek ilk on temiz site arasında PayPal, WordPress ve kripto para borsası Coinbase de bulunuyor.

https://www.greenqueen.com.hk/reddit-pinterest-alibaba-among-worlds-highest-carbon-emissions-websites/

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