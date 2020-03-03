Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor

Oppo, 6 Mart tarihinde Find X2 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtacağı Oppo Watch'ın yeni bir posterini yayınladı. Görsel, şirketin ilk akıllı saati ile ilgili merak edilenleri de cevaplar nitelikte.

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İki renk seçeneği ile geliyor

Yayınlanan postere göre Oppo Watch, altın ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Altın varyant krem rengi silikon kayış, mavi varyant ise siyah silikon kayışa sahip olacak. Apple Watch ile benzerlik gösteren kavisli kenarlara sahip kare bir gövdeyle gelecek olan Oppo Watch'ın sağ tarafında ise iki adet fiziksel düğme yer alıyor. Ayrıca akıllı saatin arama işlevi ve e-SIM desteği ile gelecek olmasının da yüsek bir ihtimal olduğu belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte yaklaşan akıllı saatin diğer özellikleri ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Bazı kaynaklar Oppo Watch'ın Wear OS çalıştıracağını iddia ediyor. Ancak bu söylenti şu ana kadar onaylanmış değil. Şirketin ilk akıllı saatiyle ilgili tüm detayları ancak 6 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte öğrenebileceğiz.

https://www.mobigyaan.com/oppo-a31-india

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