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    Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor

    Teknoloji üreticisi Oppo'nun 6 Mart tarihinde yeni akıllı telefonu Find X2 ile piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı saat modeli Oppo Watch, bu kez de yayınlanan posterde ortaya çıktı.
    2 hf.
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    2
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor

    Oppo, 6 Mart tarihinde Find X2 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtacağı Oppo Watch'ın yeni bir posterini yayınladı. Görsel, şirketin ilk akıllı saati ile ilgili merak edilenleri de cevaplar nitelikte.

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    İki renk seçeneği ile geliyor

    Yayınlanan postere göre Oppo Watch, altın ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Altın varyant krem rengi silikon kayış, mavi varyant ise siyah silikon kayışa sahip olacak. Apple Watch ile benzerlik gösteren kavisli kenarlara sahip kare bir gövdeyle gelecek olan Oppo Watch'ın sağ tarafında ise iki adet fiziksel düğme yer alıyor. Ayrıca akıllı saatin arama işlevi ve e-SIM desteği ile gelecek olmasının da yüsek bir ihtimal olduğu belirtilmiş.

    Bununla birlikte yaklaşan akıllı saatin diğer özellikleri ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Bazı kaynaklar Oppo Watch'ın Wear OS çalıştıracağını iddia ediyor. Ancak bu söylenti şu ana kadar onaylanmış değil. Şirketin ilk akıllı saatiyle ilgili tüm detayları ancak 6 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte öğrenebileceğiz.



    https://www.mobigyaan.com/oppo-a31-india Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darknesia (Darknesia ) 2 hf.
    Türkiye gelirse insanlarda şu algıyı yaratır bu saat; Apple Watch'a paran yetmedi bunu mu aldın... Bizde böyle tipler çok maalesef biliyorsunuz.
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