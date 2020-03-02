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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün düzenlediği lansman etkinliğiyle birlikte yeni akıllı telefon modeli Reno3 Pro'yu tanıttı. Cihaz Helio P95 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı
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    Oppo geçtiğimiz Aralık aynıda Çin'de 5G destekli Reno3 Pro akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Şirket bugün düzenlediği etkinlikte ise bu cihazın 5G olmayan global versiyonunu görücüye çıkardı.

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    Oppo Reno3 Pro, yakın bir tarihte duyurulan Mediatek Helio P95 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. 8GB RAM, 128/256 GB depolama alanı ve OLED ekrana yerleştirilmiş çift selfie kamerası ile gelen cihazda microSD kart yuvasının da olduğunu söyleyelim. Ayrıca akıllı telefon, 6.5 inçlik 20:9 en boy oranı sunan Full HD+ Super AMOLED ekranla geliyor ve parmak izi tarayıcısı da ekranın altına yerleştirilmiş.

    En yüksek çözünürlük sunan selfie kamerası

    Arka panel tasarımı dört kameralı Reno3 Pro 5G modeliyle benzerlik gösteriyor ancak bu kez ana kameranın 48MP yerine 64MP olduğuna dikkat çekelim. Diğer sensörler ise 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü, 13MP telefoto lens şeklinde diziliyor. Selfie kameraları ise şimdiye kadarki en yüksek ön kamera çözünürlüğüne sahip. 44MP ana sensörü olan modülde 2MP derinlik sensörü de yer alıyor.

    Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı
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    Oppo akıllı telefon modelleri hızlı şarj özellikleriyle biliniyor ve Reno3 Pro modelinin de bundan geri kalmadığını belirtmek gerek. Cihaz 4,025 mAh pil kapasitesi, 30W'a kadar şarj olanağı sağlayan VOOC Flash Charge 4.0 teknolojisi ile geliyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7 çalıştıracak olan Reno3 Pro'nun 8GB / 128GB sürümü 415 dolar, 8GB / 256GB sürümü ise 455 dolardan satılacak. Cihazın 6 Mart tarihinde mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflara çıkacağını da söyleyelim.



    https://www.gsmarena.com/new_oppo_reno3_pro_with_dual_selfie_cameras_is_official-news-41775.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Çıkış fiyatı 7000 8000 bandı gereksiz bir cihaz bu fiyatların altında oneplus 8 alınır
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    Mustafa-1453 (Mustafa Sahin) 2 hf.
    güncelleme konusunda iyi olmayan marka pekte artık ilgimi çekmiyor oppo renoz kullanıyorum yeni cihazın android 10 alicaği belli değil söyleniyor
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