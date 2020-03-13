Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor

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Çinli teknoloji devi Oppo ilk akıllı saatini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Tasarım olarak Apple Watch'a oldukça benzeyen Oppo Watch büyük ilgiyle karşılandı.

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Kavisli ekran, pil ömrünü uzatan çift işlemci platformu ve VOOC hızlı şarj teknolojisi ile öne çıkan akıllı saat paslanmaz çelik veya alüminyum kasa seçenekleri ile tanıtıldı.

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Oppo Watch bildiğiniz üzere şu an için sadece Çin'de mevcut. Ancak kısa süre sonra Avrupa'ya da gelecek. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Brian Shen bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa lansmanı yapılacak

Oppo başkan yardımcısı akıllı saatin bu yıl Batı Avrupa'da piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak deneyimli yönetici bu konuda kesin bir tarih vermedi. Oppo Watch'un Avrupa lansmanının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

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Akıllı saatin fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Oppo Watch [Alüminyum] 41 mm - 216 dolar

Oppo Watch [Alüminyum] 46 mm - 290 dolar

Oppo Watch [Paslanmaz Çelik] 46 mm - 360 dolar

https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1238299562810454016

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