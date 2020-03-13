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    Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Oppo Watch'un yakında Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oppo başkan yardımcısı Brian Shen bu konuda önemli açıklamalar yaptı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor
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    Çinli teknoloji devi Oppo ilk akıllı saatini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Tasarım olarak Apple Watch'a oldukça benzeyen Oppo Watch büyük ilgiyle karşılandı.

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    Kavisli ekran, pil ömrünü uzatan çift işlemci platformu ve VOOC hızlı şarj teknolojisi ile öne çıkan akıllı saat paslanmaz çelik veya alüminyum kasa seçenekleri ile tanıtıldı.

    Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor
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    Oppo Watch bildiğiniz üzere şu an için sadece Çin'de mevcut. Ancak kısa süre sonra Avrupa'ya da gelecek. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Brian Shen bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

    Avrupa lansmanı yapılacak

    Oppo başkan yardımcısı akıllı saatin bu yıl Batı Avrupa'da piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak deneyimli yönetici bu konuda kesin bir tarih vermedi. Oppo Watch'un Avrupa lansmanının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

    Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor
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    Akıllı saatin fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • Oppo Watch [Alüminyum] 41 mm - 216 dolar
    • Oppo Watch [Alüminyum] 46 mm - 290 dolar
    • Oppo Watch [Paslanmaz Çelik] 46 mm - 360 dolar


    https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1238299562810454016 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    otemiz (Oğulcan ) 6 gün
    Apple Watch'ı Android telefonla kullanmak istemezsin
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Kimse kusura bakmasin da apple watch varken buna 360 dolar verilmez. Hele bir de series 3 ler 250 dolara inmisken
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Almaya düşünebilirim aslında bakalım
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