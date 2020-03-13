Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor

Çinli teknoloji devi Oppo ilk akıllı saatini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Tasarım olarak Apple Watch'a oldukça benzeyen Oppo Watch büyük ilgiyle karşılandı.
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Kavisli ekran, pil ömrünü uzatan çift işlemci platformu ve VOOC hızlı şarj teknolojisi ile öne çıkan akıllı saat paslanmaz çelik veya alüminyum kasa seçenekleri ile tanıtıldı.
Oppo Watch bildiğiniz üzere şu an için sadece Çin'de mevcut. Ancak kısa süre sonra Avrupa'ya da gelecek. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Brian Shen bu konuda önemli açıklamalar yaptı.
Avrupa lansmanı yapılacak
Oppo başkan yardımcısı akıllı saatin bu yıl Batı Avrupa'da piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak deneyimli yönetici bu konuda kesin bir tarih vermedi. Oppo Watch'un Avrupa lansmanının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
Akıllı saatin fiyat etiketleri ise şu şekilde:
- Oppo Watch [Alüminyum] 41 mm - 216 dolar
- Oppo Watch [Alüminyum] 46 mm - 290 dolar
- Oppo Watch [Paslanmaz Çelik] 46 mm - 360 dolar
https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1238299562810454016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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