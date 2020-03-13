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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 6i'nin tanıtım tarihi açıklandı: Helio G80 işlemcili ilk telefon geliyor

    Realme, MediaTek Helio G80 işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme 6i olarak adlandırılan modelin lansman tarihi resmen açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme 6i'nin tanıtım tarihi açıklandı: Helio G80 işlemcili ilk telefon geliyor
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    Kısa süre önce Realme'nin Realme 6 ve Realme 6 Pro'yu Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrenmiştik. Şimdi ise serinin bir başka modeli hakkında bilgiler geldi.

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    Çinli şirket Realme 6i'nin tanıtım tarihini açıkladı. Akıllı telefon 12 nanometre üretim sürecini temel alan yeni MediaTek Helio G80 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk cihaz olacak.

    Sekiz çekirdekli Helio G80, maksimum 2.0 GHz saat hızına ulaşan iki Cortex-A75 ARM çekirdeği ve maksimum 1.8 GHz frekanslı altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik tarafında ise 950 MHz frekansında çalışan Mali-G52 görev yapıyor.

    Realme 6i'nin tanıtım tarihi açıklandı: Helio G80 işlemcili ilk telefon geliyor
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    Dörtlü kamera sistemi

    Realme 6i'nin 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi, IPS ekran, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 18 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil ve USB-C portu ile gelmesi bekleniyor.

    Akıllı telefonun tanıtımı 17 Mart Salı günü yapılacak. Lansman etkinliği Myanmar'da gerçekleştirilecek.



    https://www.facebook.com/realmeMyanmar/photos/a.1326515337490484/1730315110443836/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Yine HD+ 270 PPI ekranla gelir muhtemelen.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    Daya daya İPS çöplerini bi bitiremediler..
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