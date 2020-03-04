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    Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı

    Oppo çok yakında ilk akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Oppo Watch isimli saatin ekranıyla ile ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı
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    Oppo ilk akıllı saatini 6 Mart tarihinde tanıtacak. Oppo Watch olarak adlandırılan saatin nasıl bir görünüme sahip olacağını zaten biliyoruz. Fiyat etiketinin de 300 doları geçmeyeceğini duyduk.

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    Şimdi ise akıllı saatin ekranı hakkında bazı detaylar paylaşıldı. Oppo Watch kavisli kenarlara sahip kare bir ekran taşıyacak. Cihazdaki 1.91 inçlik ekran, 326 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak.

    Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı
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    EKG özelliği sunacak

    Açıklanan özellikler ekran çözünürlüğünün 440 x 440 piksel olacağını gösteriyor. Ayrıca %100 DCI-P3 renk gamı sunması da bir diğer artısı olacak.

    Oppo Watch, EKG sensörü ve Wear OS işletim sistemiyle piyasaya sürülecek. Ne yazık ki bu da akıllı saatin yazılımsal açıdan piyasadaki diğer Wear OS'lu saatlerden pek bir farkının olmayacağı anlamına geliyor.



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