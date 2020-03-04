iPhone üreticisi Foxconn, Mart sonunda normal üretim kapasitesine dönecek

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Apple'ın bir numaralı tedarikçilerinden Foxconn, Çin'deki koronavirüs salgını sebebiyle üretim kapasitesine büyük bir darbe almıştı. Bu darbenin sonucu olarak iPhone üretimleri doğal olarak aksamış ve Apple başta Foxconn'un üretim desteği verdiği çok sayıda firma sıkıntıya düşmüştü. Bugün Foxconn tarafından yapılan açıklamayla Mart sonunda firmanın normal üretim kapasitesine geri döneceği belirtildi.

Foxconn'un sezonluk çalışanları geçen ay işe geri dönerken karantina altına alınmak zorunda kaldığında başlayan iş gücü sıkıntısı, firmanın işe dönmek için Çin hükümetinden gerekli izinleri almasına kadar devam edecek. Foxconn'un Mart ayında işi tam kapasiteye alabileceğine yönelik iyimser yaklaşımı ise Çin'de gözlenen hastalığın yayılma hızındaki azalma. Şimdiye kadar virüs 70 ülkede 90 bin kişiye yayıldı ve 3 bin kişiden fazlasının ölümüne sebep oldu.

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Foxconn'un sahalara geri dönmesi, Apple için iyi haber olacak. Firmanın yeni telefonlarını tanıtması beklenen dönemde üretimde yaşanacak sıkıntılar, Apple'ın itibarı için de büyük bir darbe olacaktır.

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