Oreo olası bir asteroidin çarpmasına karşı bisküvilerini korumak için sığınak inşa etti

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Küresel ısınma, virüsler, savaşlar ve olası göktaşı yağmurları sebebiyle kıyamet denilen güne her geçen gün olması gerekenden çok daha fazla yaklaşıyoruz. Hatta bu olası kıyametin çok yakın bir zamanda geleceğini düşünen bazı insanlar da çoktan kendilerine sığınak hazırlamaya ve yiyecek depolamaya başladı. Bu grurubun arasına da geçtiğimiz günlerde popüler bisküvi markası Oreo da katıldı.

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1912'de kurulan bisküvi markası Oreo'nun 100'den fazla ülkede her yıl ortalama 34 milyar bisküvi sattığı düşünülüyor. Oreo da bu bisküvilerini olası bir kıyamette saklayabilmek için bir sığınak inşa etti. 3 Kasım 2018'de keşfedilen 2018 VP1 isimli asteroidin keşfedilmesi ile birlikte hazırlıklara başlayan Oreo, geçtiğimiz günlerde sığınağın inşasını bitirdi. İçerisine de bisküvinin gizli tarifi ve neredeyse her koşula dayanıklı olan ve yıllar boyunca taze tutabilecek mylar isimli polyester bir naylon ile kaplanan bisküvileri koyulmuş.

Betondan yapılan sığınak Norveç'e bağlı olan Svalbard isimli bir takımadada bulunuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek sığınağın tüm hikayesini öğrenebilirsiniz. Ayrıca Dünya'yı etkileme ihtimali olan 2018 VP1 isimli asteroidin etkileme şansı 2 Kasım'da yapılan gözleme göre % 0,41.

https://www.syfy.com/syfywire/oreo-constructs-vault-to-protect-cookies-from-asteroid

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