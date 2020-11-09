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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oreo olası bir asteroidin çarpmasına karşı bisküvilerini korumak için sığınak inşa etti

    Oreo hem bisküvilerini korumak için hem de bisküvilerinin gizli tarifini korumak için Norveç'te kıyametten koruyan bir sığınak inşa etti ve sığınağın bir videosu paylaştı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    4,7b
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    Uzay
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Oreo olası bir asteroidin çarpmasına karşı bisküvilerini korumak için sığınak inşa etti
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    Küresel ısınma, virüsler, savaşlar ve olası göktaşı yağmurları sebebiyle kıyamet denilen güne her geçen gün olması gerekenden çok daha fazla yaklaşıyoruz. Hatta bu olası kıyametin çok yakın bir zamanda geleceğini düşünen bazı insanlar da çoktan kendilerine sığınak hazırlamaya ve yiyecek depolamaya başladı. Bu grurubun arasına da geçtiğimiz günlerde popüler bisküvi markası Oreo da katıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı"

    1912'de kurulan bisküvi markası Oreo'nun 100'den fazla ülkede her yıl ortalama 34 milyar bisküvi sattığı düşünülüyor. Oreo da bu bisküvilerini olası bir kıyamette saklayabilmek için bir sığınak inşa etti. 3 Kasım 2018'de keşfedilen 2018 VP1 isimli asteroidin keşfedilmesi ile birlikte hazırlıklara başlayan Oreo, geçtiğimiz günlerde sığınağın inşasını bitirdi. İçerisine de bisküvinin gizli tarifi ve neredeyse her koşula dayanıklı olan ve yıllar boyunca taze tutabilecek mylar isimli polyester bir naylon ile kaplanan bisküvileri koyulmuş.

    Betondan yapılan sığınak Norveç'e bağlı olan Svalbard isimli bir takımadada bulunuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek sığınağın tüm hikayesini öğrenebilirsiniz. Ayrıca Dünya'yı etkileme ihtimali olan 2018 VP1 isimli asteroidin etkileme şansı 2 Kasım'da yapılan gözleme göre % 0,41. 



    https://www.syfy.com/syfywire/oreo-constructs-vault-to-protect-cookies-from-asteroid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence Oreo ve Nutella gereksiz abartiliyor.
    Yanıtla +23
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu tarz şeyleri araştırmadan haber yapmayı ne seviyorsunuz he. Saçma bir reklam şu, o sığınak zaten tohumların vs saklanılması için yapılmış epeydir orada duran bir yer. Oreo da pr move olarak üstüne bi tane oreo logosu yapıştırmış saçma sapan bi reklam.
    Şu tarz şeyleri araştırmadan haber yapmayı ne seviyorsunuz he. Saçma bir reklam şu, o sığınak zaten tohumların vs saklanılması için yapılmış epeydir orada duran...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DonanımdanBihaber
    O tohum sığınağının az ilerisindeymiş hocam, aynı sığınak değil yani :)
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkanberk (Ali Günel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya zaten dünyaya astroit çarpsa en başta aklıma Oreo gelir. Çıldırır deliye dönerim. Yani bir astroit düştüğünde ben sütüme Oreo banamayacaksam yansın bu dünya kardeşim.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Negro sığınağı yapak bizde
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    themelinalist 1 gün ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    açıklayana kadar ırkçılıktan tutuklanabiliriz
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    Zafer Kemal (Zafer Kemal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amacına ulaşan reklam, haberi okuyunca nasıldı bunun tadı diye düşünüyorum yarın rafta görsem satın alma isteği oluşmuş oldu.
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    themelinalist 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Negro buna bin basar.
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    Portraitclub 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş işler, bir asteroit çarpması ile dümdüz olur.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Son kullanma tarihini basmayı unutmasınlar. Sonra kalanlar nasıl yiyecek! Belki de.........sanacak
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    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oreo ve Nutella gereksiz abartiliyor
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ama bir Negro değil
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    burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence Oreo ve Nutella gereksiz abartiliyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan işler yemin olsun. Millet de aç kalırsak Oreo suz yapamayız diye kendini yırtıyordu zaten...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4707 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oreo, asteroit ve
    6 etiket daha sığınak bi sküvi sığınağı kıyamet 2018 VP1 Bilim ve Teknoloji
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