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    Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı

    "Kaos Tanrısı" Apofis'in 2068 yılında Dünya'ya çarpma olasılığı az da olsa artış gösterdi. Dev asteroitin Dünya'ya çarpması, 65 bin Hiroşima atom bombası oranında bir patlama oluşturacacak.
    4 gün
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı
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    Dünya'ya yakın bir yörüngede bulunan "Kaos Tanrısı" Apofis'in önümüzdeki 50 yıl içerisinde küçük de olsa Yeryüzü'ne çarpma olasılığı bulunuyor. Dev asteroiti yakından gözlemleyen astronomlar, Apofis'in hızının son zamanlarda artış gösterdiğini ve 2068 yılı için hesaplanan yakın geçişin bir çarpmaya dönüşebileceğini söyledi. Ancak olasılıklar yine de şu an için çok düşük görünüyor.

    Apofis'in hızının artması, uzayda çokça gözlemlenen "Yarkovsky etkisi" dediğimiz kuvvete bağlanıyor. Apofis'te yarkovsky etkisi, Güneş'in asteroitin bazı bölgelerini diğer bölgelerine göre fazla ısıtması sonucu oluşmuş. Bu durum sonucunda ortaya çıkan asimetrik ısı yayılımı nedeniyle asteroitin yörüngesinin hafiften değiştiği ve hızının da arttığı söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmenize gerek yok"

    Bilim insanları daha önce yapılan hesaplamalarda, Apofis'in 2068 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını yaklaşık 150.000'de 1 olarak açıklamıştı. Şimdiyse bu olasılığın biraz daha arttığı söyleniyor. Ancak yine de olasılık hala çok düşük. Endişelenecek herhangi bir durum olmadığı belirtiliyor.

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    Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Hawaii Üniversitesi'nden astronom David Tholen,"Apofis'i ilk kez keşfettiğimizde yaptığımız hesaplamalar 2068'de çarpma olasılığını neredeyse sıfır olarak gösteriyordu. Ancak bu hesaplamalar Güneş'in enerjisini hesaba katmamıştı. 2068 için çarpma senaryosu hala geçerli. Bu asteroiti çok yakından ve dikkatli incelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Apofis asteroitinin 2029 yılında da Dünya'ya çok yakın bir konumdan geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Apofis'in 2029 yılında Yeryüzü'ne 30 bin kilometre kadar yaklaşacağı belirtilmişti. 30 bin kilometre, özellikle de Apofis gibi dev bir asteroit için anormal seviyede yakın bir uzaklık. Dünya'ya 30 bin kilometre gibi yakın konumlardan geçen asteroitler genellikle 5-10 metre genişliğinde çok küçük boyutlara sahip oluyor. Bu nedenle Apofis'in 2029 yılındaki geçişi astronomi dünyası için çok önemli olacak.

    David Tholen, 2029 yılındaki yakın geçişin ardından elde edilen bilgilerle 2068 yılı için de daha iyi tahminler yapılabileceğini söyledi. Şu anda yapılan hesaplamalar muhtemelen önümüzdeki süreçte değişmeye devam edecek. 

    2004 yılında keşfedilen Apofis asteroiti 340 metrelik bir genişliğe sahip. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre Apofis'in Dünya'ya çarpması, tam 880 milyon ton TNT'nin aynı anda patlamasına eş değer bir enerji ortaya çıkaracak. Hiroşima nükleer felaketinin 65 bin katı oranında bir patlama gücünden bahsediyoruz.

    NASA'nın 2029 yakın geçişi için hazırladığı temsili videosu:



    Kaynakça https://www.space.com/asteroid-apophis-acceleration-2068-impact-chance https://www.businessinsider.in/science/space/news/apophis-the-god-of-chaos-asteroid-is-speeding-up-increasing-the-likelihood-of-it-hitting-earth-in-2068/articleshow/78895818.cms Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben göğsümü siper ederim. Dünyaya bir sey olmasın. Gelsin benim sadrıma çarpsın. Gelmezse aaa....
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    Kaan2186 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2020 gelmeye çalısıyor
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    muxo (muharrem deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2020'yi hele bi atlatalım. Sonra düşünürüz bu asteroiti
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler çarparsa sadece yıkım değil dünyayı yörüngesinden oynatır 2 cm lik bir yörünge kaymasında ne olur diye bilmiyorsanız araştırın
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    Neogenesis35 3 gün ( Mesaj Silindi ) bio technolog
    Lütfen dünya 1 cm ilerde olsa yanar 1 cm geride olsaydı donar deme lütfen 🥺
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    jervis (M. Kucuk) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2068 de bu konuyu hortlatalım. 2042 deki uzaylı istilası yalan çıkarsa tabi :)
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    mehmetcank (mehmetcan k) 3 gün ( Mesaj Silindi ) jervis
    Nasılda eminsin 48 yıl daha yaşayacağından.
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    WaylandIZMIR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ben 2068 yılında 89 yaşında olacağım için problem yok
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    CMFT 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Allahı varsa en geç bir iki güne çarpar.
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    SYLOZİ (Hayırdır Abisi) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2068 e kadar bayraktarlar bir cihaz yapar içinden geçeriz o asteroitin siz hiç merak etmeyin.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    biz burdayız,
    delikanlıysa çıksın gelsin ! :D
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    alemburda34 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2020 ye yetişir bence
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