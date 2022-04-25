Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Bitcoin yasal olarak kabul edildi

Tam Boyutta Gör

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), birçok alanda kabul görmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre; El Salvador‘dan sonra Orta Afrika Cumhuriyeti de Bitcoin’i (BTC) yasal hale getirme kararı aldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, ülkede Bitcoin yasal ihalesi yapmak için oybirliğiyle bir yasa tasarısını kabul etti. Böylece Bitcoin’i resmi kripto para birimi olarak kabul eden ikinci ülke de Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde bir paylaşım yaptı:

Ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika’da Bitcoin’i ödeme para birimi ve resmi para birimi olarak benimseyen ilk ülke oldu. Ek olarak ülkede önerilen Bitcoin yasası, kripto para birimlerinin uygun kurallar ve düzenlemeler yoluyla ülkede yasal ödeme şekli olarak kabul edilmesini vurguluyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın alıyor: Görüşmeler başladı 5 sa. önce eklendi

Bunun yanında Orta Afrika Parlamentosu söz konusu olan Bitcoin yasa tasarısını 21 Nisan 2022’de onaylamıştı. Son olarak belirtmek gerekirse Maliye Bakanı Calixte Nganongo ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko, Bitcoin‘i yasal bir para birimi olarak tanıyan ve aynı zamanda kripto düzenlemesi için yasa tasarısını ortaklaşa sundu.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.