Elon Musk, Twitter'ı satın alıyor: Görüşmeler başladı

The Wall Street Journal, tarafların 24 Nisan Pazar günü bir araya geldiklerini ve "ilerleme kaydettiklerini" bildirdi. Ancak gazete henüz bir anlaşma olmadığını yazdı.

The New York Times'a göre müzakereler son aşamalarda. Reuters ise anlaşmanın bozulması durumunda Twitter'ın önemli bir tazminat talep edebileceğini belirtiyor. Taraflar bu hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varabilirler. Elon Musk, 14 Nisan'da şirkete 43 milyar dolar değer biçerek Twitter'ı satın almak için bir teklifte bulunmuştu. Tesla'nın patronu Twitter'ın her bir hissesi için nakit olarak 54,2 dolar ödemeye hazır.

Twitter daha iyi bir teklif için şartları zorluyor

Kaynaklara göre Musk, teklifi "en iyi ve nihai" olarak değerlendiriyor, ancak Twitter temsilcileri anlaşma için daha da iyi şartlar elde etmeye çalışıyorlar. Ancak gidişata bakılırsa, hissedarlar arasında hala bir fikir birliği yok ve anlaşmanın sonucu nihai fiyata bağlı.

Milyarder girişimci daha önce Twitter'ı ifade özgürlüğüne dayalı bir yere dönüştürmek için satın almak istediğini söylemişti. Herkes bunu bir şaka olarak değerlendirdi ancak olaylar, Elon Musk'ın ciddi bir şekilde sosyal ağı satın alacağı gerçeğine doğru gidiyor.

