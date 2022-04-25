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    Elon Musk, Twitter'ı satın alıyor: Görüşmeler başladı

    The Wall Street Journal ve Reuters'in haberlerine göre Twitter yönetimi, mikroblog sitesinin satışı konusunda Elon Musk ile müzakerelere başladı.                
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    Elon Musk, Twitter'ı satın alıyor: Görüşmeler başladı
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    The Wall Street Journal, tarafların 24 Nisan Pazar günü bir araya geldiklerini ve "ilerleme kaydettiklerini" bildirdi. Ancak gazete henüz bir anlaşma olmadığını yazdı.

    The New York Times'a göre müzakereler son aşamalarda. Reuters ise anlaşmanın bozulması durumunda Twitter'ın önemli bir tazminat talep edebileceğini belirtiyor. Taraflar bu hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varabilirler. Elon Musk, 14 Nisan'da şirkete 43 milyar dolar değer biçerek Twitter'ı satın almak için bir teklifte bulunmuştu. Tesla'nın patronu Twitter'ın her bir hissesi için nakit olarak 54,2 dolar ödemeye hazır.

    Twitter daha iyi bir teklif için şartları zorluyor

    Kaynaklara göre Musk, teklifi "en iyi ve nihai" olarak değerlendiriyor, ancak Twitter temsilcileri anlaşma için daha da iyi şartlar elde etmeye çalışıyorlar. Ancak gidişata bakılırsa, hissedarlar arasında hala bir fikir birliği yok ve anlaşmanın sonucu nihai fiyata bağlı.

    Elon Musk, Twitter'ı satın alıyor: Görüşmeler başladı
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    Milyarder girişimci daha önce Twitter'ı ifade özgürlüğüne dayalı bir yere dönüştürmek için satın almak istediğini söylemişti. Herkes bunu bir şaka olarak değerlendirdi ancak olaylar, Elon Musk'ın ciddi bir şekilde sosyal ağı satın alacağı gerçeğine doğru gidiyor.

    Kaynakça https://www.wsj.com/articles/twitter-re-examines-elon-musks-bid-may-be-more-receptive-to-a-deal-11650822932 https://www.reuters.com/business/exclusive-twitter-under-shareholder-pressure-seek-deal-with-musk-sources-say-2022-04-24/
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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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