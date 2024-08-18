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    OSD verilerine göre otomotiv üretimi yüzde 5 düştü

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-temmuzda toplam otomotiv üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyerek 823 bin 636 adet olduğunu bildirdi.
    OSD verilerine göre otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Tam Boyutta Gör
    OSD, ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 823 bin 636 adet oldu.

    Otomotiv üretimi yılın ilk 7 ayında yüzde 5 düştü

    Otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Traktör imalatıyla toplam üretim ise 853 bin 704 adedi buldu. Ocak-temmuzda ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 geriledi.

    Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak kayıtlara geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 77, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti.

    Ocak-temmuzda otomotiv ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 581 bin 865 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış kaydederken ticari araç ihracatı ise yüzde 5 geriledi.

    Traktör ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 9 bin 532 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre (ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç) toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün 7 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.

    OSD verilerine göre otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Tam Boyutta Gör

    Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 20,7 milyar dolar oldu. Avro bazında ise ihracat paralel seyrederek 18,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

    Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı paralel seyir izlerken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı. Ocak-temmuzda toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kaldı ve 698 bin 368 adet olarak gerçekleşti, otomobil pazarı yüzde 3 büyüdü ve satış adedi 536 bin 351 oldu.

    Ticari araç pazarına bakıldığında ise bu 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 daralırken ağır ticari araç pazarında düşüş yüzde 9 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ocak-temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 31 olarak kayıtlara geçti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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