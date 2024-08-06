2025 Yılın Otomobili yarışı devam ediyor: İşte listedeki 41 model

Kazananı 22 farklı ülkeden 59 üye seçecek
2024 yılın prestijli otomobili ödülünü yeni BMW 5 serisi ve Peugeot 3008'i geride bırakarak Renault Scenic kazanmıştı. 2025 yılında yılın prestijli otomobili ödülünü hangi modelin kazanacağı merak edilirken 41 modelden oluşan yeni liste yayınlandı.
Ödül halihazırda satışta olan veya yıl sonuna kadar en az 5 Avrupa ülkesinde pazarlanacak otomobillere veriliyor. 2025 Yılın Otomobili ödülünün kazananını ilan etme süreci ise birkaç aşamadan oluşuyor. Aday otomobillerin daha küçük bir listesi 15 Kasım'da yayınlanacak. Daha sonra 22 Kasım'da finalist otomobillerin belirlenmesine olanak sağlayacak bir ilk oylama yapılacak.
2025 Yılın Otomobili Adayları
- Alfa Romeo Junior
- Audi Q6 e-tron
- BMW X2/iX2
- BYD Seal U
- Citroën C3/ë-C3
- Citroën C3 Aircross
- Cupra Tavascan
- Cupra Terramar
- Dacia Duster
- Fiat Grande Panda
- Ford Explorer
- Ford Tourneo Courier
- Hyundai Inster
- Hyundai Santa Fe
- KGM Torres
- Kia EV3
- Lexus LBX
- Maserati GranTurismo
- Maserati Grecale
- Mazda CX-80
- MG
- MG Cyberster
- Mini Cooper SE
- Mini Countryman
- Opel Grandland
- Opel Frontera
- Polestar 3
- Polestar 4
- Porsche Macan
- Renault 5
- Renault Symbioz
- Renault Rafale
- Škoda Superb
- Škoda Kodiaq
- Smart #3
- Suzuki Swift
- Toyota Land Cruiser
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Tiguan
- Volvo EX90
- Xpeng G6
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.