Tam Boyutta Gör Yılın Otomobili ödülü, otomobil sektörünün en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor. Markalar ve pazarlama departmanları, ürün yelpazesini genişletmek için bu ödülü kazanmayı oldukça önemsiyor. Böylece güçlü bir pazarlama aracı elde ederek daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorlar.

Kazananı 22 farklı ülkeden 59 üye seçecek

2024 yılın prestijli otomobili ödülünü yeni BMW 5 serisi ve Peugeot 3008'i geride bırakarak Renault Scenic kazanmıştı. 2025 yılında yılın prestijli otomobili ödülünü hangi modelin kazanacağı merak edilirken 41 modelden oluşan yeni liste yayınlandı.

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Ödül halihazırda satışta olan veya yıl sonuna kadar en az 5 Avrupa ülkesinde pazarlanacak otomobillere veriliyor. 2025 Yılın Otomobili ödülünün kazananını ilan etme süreci ise birkaç aşamadan oluşuyor. Aday otomobillerin daha küçük bir listesi 15 Kasım'da yayınlanacak. Daha sonra 22 Kasım'da finalist otomobillerin belirlenmesine olanak sağlayacak bir ilk oylama yapılacak.

2025 Yılın Otomobili Adayları

Alfa Romeo Junior

Audi Q6 e-tron

BMW X2/iX2

BYD Seal U

Citroën C3/ë-C3

Citroën C3 Aircross

Cupra Tavascan

Cupra Terramar

Dacia Duster

Fiat Grande Panda

Ford Explorer

Ford Tourneo Courier

Hyundai Inster

Hyundai Santa Fe

KGM Torres

Kia EV3

Lexus LBX

Maserati GranTurismo

Maserati Grecale

Mazda CX-80

MG

MG Cyberster

Mini Cooper SE

Mini Countryman

Opel Grandland

Opel Frontera

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault 5

Renault Symbioz

Renault Rafale

Škoda Superb

Škoda Kodiaq

Smart #3

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volvo EX90

Xpeng G6

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2025 Yılın Otomobili yarışı devam ediyor: İşte listedeki 41 model