Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 Yılın Otomobili yarışı devam ediyor: İşte listedeki 41 model

    2025 yılın otomobili ödülüne aday 41 modelden oluşan yeni liste yayınlandı. Ödül halihazırda satışta olan veya yıl sonuna kadar en az 5 Avrupa ülkesinde pazarlanacak otomobillere veriliyor.
    2025 Yılın Otomobili yarışı devam ediyor: İşte listedeki 41 model Tam Boyutta Gör
    Yılın Otomobili ödülü, otomobil sektörünün en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor. Markalar ve pazarlama departmanları, ürün yelpazesini genişletmek için bu ödülü kazanmayı oldukça önemsiyor. Böylece güçlü bir pazarlama aracı elde ederek daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorlar.

    Kazananı 22 farklı ülkeden 59 üye seçecek

    2024 yılın prestijli otomobili ödülünü yeni BMW 5 serisi ve Peugeot 3008'i geride bırakarak Renault Scenic kazanmıştı. 2025 yılında yılın prestijli otomobili ödülünü hangi modelin kazanacağı merak edilirken 41 modelden oluşan yeni liste yayınlandı.

    Ödül halihazırda satışta olan veya yıl sonuna kadar en az 5 Avrupa ülkesinde pazarlanacak otomobillere veriliyor. 2025 Yılın Otomobili ödülünün kazananını ilan etme süreci ise birkaç aşamadan oluşuyor. Aday otomobillerin daha küçük bir listesi 15 Kasım'da yayınlanacak. Daha sonra 22 Kasım'da finalist otomobillerin belirlenmesine olanak sağlayacak bir ilk oylama yapılacak.

    2025 Yılın Otomobili Adayları

    • Alfa Romeo Junior
    • Audi Q6 e-tron
    • BMW X2/iX2
    • BYD Seal U
    • Citroën C3/ë-C3
    • Citroën C3 Aircross
    • Cupra Tavascan
    • Cupra Terramar
    • Dacia Duster
    • Fiat Grande Panda
    • Ford Explorer
    • Ford Tourneo Courier
    • Hyundai Inster
    • Hyundai Santa Fe
    • KGM Torres
    • Kia EV3
    • Lexus LBX
    • Maserati GranTurismo
    • Maserati Grecale
    • Mazda CX-80
    • MG
    • MG Cyberster
    • Mini Cooper SE
    • Mini Countryman
    • Opel Grandland
    • Opel Frontera
    • Polestar 3
    • Polestar 4
    • Porsche Macan
    • Renault 5
    • Renault Symbioz
    • Renault Rafale
    • Škoda Superb
    • Škoda Kodiaq
    • Smart #3
    • Suzuki Swift
    • Toyota Land Cruiser
    • Volkswagen Passat
    • Volkswagen Tiguan
    • Volvo EX90
    • Xpeng G6
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız