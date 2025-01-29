Osman Gazi oyunu Nintendo Switch platformu için yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda 1.75 milyon dolarlık yatırım alarak ülkemizin önde gelen oyun stüdyolarından birisi haline gelen Umuro Game, en beğenilen yapımlarından Osman Gazi’yi Nintendo Switch platformuna da sundu.

Nintendo Switch konsolunda Osman Gazi oyunu

Gerçek kişiler ve olaylardan esinlenilerek oluşturulan oyun kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz. Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı 4 yıl önce eklendi

Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Osman Gazi oyunu mobilde 5 milyondan fazla indirilirken Steam mağazasında da çok olumlu yorumlara sahip. Fiyatı ise 9.99$ olarak belirlenmiş.

Osman Gazi US

Osman Gazi EU

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Osman Gazi oyunu Nintendo Switch konsolunda