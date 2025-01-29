Osman Gazi oyunu Nintendo Switch platformu için yayınlandı

Nintendo Switch konsolunda Osman Gazi oyunu
Gerçek kişiler ve olaylardan esinlenilerek oluşturulan oyun kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz. Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.
Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Osman Gazi oyunu mobilde 5 milyondan fazla indirilirken Steam mağazasında da çok olumlu yorumlara sahip. Fiyatı ise 9.99$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)