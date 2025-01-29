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    Osman Gazi oyunu Nintendo Switch platformu için yayınlandı

    Mobil plaftormlarda 5 milyonu aşkın indirme rakamına ulaşan Osman Gazi oyunu Steam mağazasının ardından Nintendo Switch mağazasında da yerini aldı.              
    Osman Gazi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda 1.75 milyon dolarlık yatırım alarak ülkemizin önde gelen oyun stüdyolarından birisi haline gelen Umuro Game, en beğenilen yapımlarından Osman Gazi’yi Nintendo Switch platformuna da sundu. 

    Nintendo Switch konsolunda Osman Gazi oyunu

    Gerçek kişiler ve olaylardan esinlenilerek oluşturulan oyun kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz. Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

    Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Osman Gazi oyunu mobilde 5 milyondan fazla indirilirken Steam mağazasında da çok olumlu yorumlara sahip. Fiyatı ise 9.99$ olarak belirlenmiş. 

    Osman Gazi US

    Osman Gazi EU 

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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