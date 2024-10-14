Renault 4 geri döndü! İşte yeni Renault 4 E-Tech ve özellikleri

Fransız üretici Renault, elektrifikasyon süreciyle birlikte köklerine dönmeye devam ediyor. Şehir içi kullanıma yönelik elektrikli Renault 5'in ardından Renault 4 de elektrikli crossover olarak hayata döndü. Söz konusu model Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtıldı.
Renault 4 E-Tech, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekan da büyük oranda orijinal modelden taşınmış ve 10.1 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi günümüz teknolojileriyle harmanlanmış. Konsolun yolcu tarafında ise aydınlatılmış bir Renault 4 yazısı dikkat çekiyor. Bolca kumaş döşemenin karşımıza çıktığı alanda özellikle orta konsolun tasarımı ve sadeliği, retro esintiler taşıyan bir modele baktığımızı tekrar hatırlatıyor. Arka bölümde ise 420 litre bagaj hacmi sunuluyor.
Renault 4 E-Tech'de 40 kWsa ve 52 kWsa'lik iki farklı batarya seçeneği mevcut. Renault'nun tahminlerine göre WLTP menzili 400 kilometreye kadar çıkıyor. Küçük batarya ise 300 km civarında bir menzil vadediyor. 11 kW AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 15'ten yüzde 80 seviyesine dolumu 30 dakika sürüyor. En hafif konfigürasyonda 1410 kg ağırlığa sahip olan model 750 kg maksimum çekme kapasitesine sahip.
2024 Paris Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan yeni Renault 4 E-Tech önümüzdeki yıl Avrupa'da satışa sunulacak.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.