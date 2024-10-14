Renault 4 geri döndü! İşte yeni Renault 4 E-Tech ve özellikleri

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Fransız üretici Renault, elektrifikasyon süreciyle birlikte köklerine dönmeye devam ediyor. Şehir içi kullanıma yönelik elektrikli Renault 5'in ardından Renault 4 de elektrikli crossover olarak hayata döndü. Söz konusu model Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtıldı.

Renault 4 E-Tech, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Renault 4 E-Tech, 1961'de piyasaya sürülen orijinal modelden alınan mirası modern dünyaya güzel bir şekilde aktarıyor. Ön bölümde aydınlatılmış logo ve yuvarlak farlardan oluşan siyah panel, arka kapıların ve kelebek camların şekli, elektrikli açılabilir panoramik kumaş tavan ve arka tasarım, geçmişten gelen mirasın en güzel örnekleri arasında. Tamponlarda, çamurluk ve eteklerde bolca kullanılan siyah plastik eklentiler ise günümüzde popüler olan crossover tarzını yansıtan detaylardan.

İç mekan da büyük oranda orijinal modelden taşınmış ve 10.1 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi günümüz teknolojileriyle harmanlanmış. Konsolun yolcu tarafında ise aydınlatılmış bir Renault 4 yazısı dikkat çekiyor. Bolca kumaş döşemenin karşımıza çıktığı alanda özellikle orta konsolun tasarımı ve sadeliği, retro esintiler taşıyan bir modele baktığımızı tekrar hatırlatıyor. Arka bölümde ise 420 litre bagaj hacmi sunuluyor.

Tam Boyutta Gör B segment crossover'da bağımsız ön-arka süspansiyon görev yapıyor. Tıpkı Renault 5 gibi AmpR Small platformu üzerine yükselen modelin giriş seviyesinde 90 kW (121 hp) güç ve 225 Nm tork üreten motor kullanılmış. Bir üst seviyede ise 110 kW (148 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motor bizleri karşılıyor. Güçlü motor, yeni Renault 4 E-Tech'in 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlamasını sağlarken 80-120 km/s ara hızlanması da 7 saniyeden kısa sürüyor.

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Renault 4 E-Tech'de 40 kWsa ve 52 kWsa'lik iki farklı batarya seçeneği mevcut. Renault'nun tahminlerine göre WLTP menzili 400 kilometreye kadar çıkıyor. Küçük batarya ise 300 km civarında bir menzil vadediyor. 11 kW AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 15'ten yüzde 80 seviyesine dolumu 30 dakika sürüyor. En hafif konfigürasyonda 1410 kg ağırlığa sahip olan model 750 kg maksimum çekme kapasitesine sahip.

2024 Paris Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan yeni Renault 4 E-Tech önümüzdeki yıl Avrupa'da satışa sunulacak.

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