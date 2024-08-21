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    Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler var

    Ford, elektrikli araç stratejisinde önemli değişiklikler yaptı. Otomotiv devi üç sıralı SUV modelinin iptal edildiğini duyururken fütüristik elektrikli kamyonetinin de ertelendiğini açıkladı.
    Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler Tam Boyutta Gör
    Ford Motor Company, elektrikli araç pazarında kârlılığı artırmak ve düşük CO2 emisyonları sunan yeni tahrik seçenekleri geliştirmek amacıyla stratejik adımlar atıyor. Bu kapsamda, 2026 yılında yeni bir dijital ticari aracın tanıtılması ve 2027'de iki yeni gelişmiş pickup modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu planlar aynı zamanda daha önce açıklanan bazı elektrikli araçların iptal edilmesi ve ertelenmesi anlamına geliyor.

    Ford, ABD'deki batarya tedarik planını yeniden yapılandırarak maliyetleri düşürmeyi, kapasite kullanımını artırmayı, mevcut ve gelecekteki elektrikli araç üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, hibrit teknolojilere de ağırlık vererek, özellikle geniş araç yelpazesi içinde daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. Bu bağlamda, Ford’un tamamen elektrikli araçlar için yıllık sermaye harcamalarının payı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşecek.

    Ford elektrikte ağırdan alacak

    Bunlarla birlikte Ford elektrikli üç sıralı SUV'unu iptal ediyor ve yeni bir elektrikli pickup modelinin 2027’de geleceğini söyleyerek erteleme de yapıyor. Bu arada Ford, üç sıralı SUV'unu bir süre önce zaten 2027’ye ertelemişti; iptaliyle birlikte şirket şimdi yeni fosil ve hibrit motorlu üç sıralı SUV'lar üretmeye yönelecek.

    Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Ford, piyasaya sürüldükten sonraki ilk yıl içinde modellerde kârlılık sağlayana kadar yeni elektrikli araç çıkarmayacağını ve 2026'da üretime başlayacak yeni bir ticari elektrikli minibüse öncelik vereceğini söylüyor. Bu aracı 2027 yılında iki elektrikli pickup modelinin izleyeceğinin de altı çizildi. Bu pickup'ların 2027'de Tennessee'de inşaatı devam eden fabrikada üretilecek olan tam boy bir pickup ve Kaliforniya'da özel bir “skunkworks” ekibi tarafından geliştirilmekte olan yeni bir orta boy pickup olması bekleniyor. Tennessee'deki 5.6 milyar dolarlık yeni tesiste araç üretiminin başlangıçta gelecek yıl başlaması bekleniyordu.

    Ford, elektrikli araç üretimi için yaptığı harcamalar ile bu araçların getirisi arasında denge kurmakta da zorlanıyor. Zira şirket, Model e EV bölümü için 2024'ün ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar, ikinci çeyreğinde ise 1,1 milyar dolar zarar bildirdi. Ford ayrıca değişikliklerin ayrıca 1,5 milyar dolara kadar ek masraf ve nakit harcamalarına neden olabileceğini söyledi. Ford, Ford Mustang Mach-E crossover ve F-150 Lightning kamyonet gibi mevcut tamamen elektrikli araçlarını üretmeye ve güncellemeye devam edeceğini söyledi. Bu arada, T3 kamyon olarak bilinen F-150 Lighting'in beklenen halefi artık 2025 yerine 2027'nin sonlarında üretime girecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/8/21/24225177/ford-electric-vehicle-cancellations-delays-suv-t3-pickup https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2024/08/21/ford-broadens-electrification-strategy-to-reach-more-customers--.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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