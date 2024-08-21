Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler var

Ford, ABD'deki batarya tedarik planını yeniden yapılandırarak maliyetleri düşürmeyi, kapasite kullanımını artırmayı, mevcut ve gelecekteki elektrikli araç üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, hibrit teknolojilere de ağırlık vererek, özellikle geniş araç yelpazesi içinde daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. Bu bağlamda, Ford’un tamamen elektrikli araçlar için yıllık sermaye harcamalarının payı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşecek.
Ford elektrikte ağırdan alacak
Bunlarla birlikte Ford elektrikli üç sıralı SUV'unu iptal ediyor ve yeni bir elektrikli pickup modelinin 2027’de geleceğini söyleyerek erteleme de yapıyor. Bu arada Ford, üç sıralı SUV'unu bir süre önce zaten 2027’ye ertelemişti; iptaliyle birlikte şirket şimdi yeni fosil ve hibrit motorlu üç sıralı SUV'lar üretmeye yönelecek.
Ford, elektrikli araç üretimi için yaptığı harcamalar ile bu araçların getirisi arasında denge kurmakta da zorlanıyor. Zira şirket, Model e EV bölümü için 2024'ün ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar, ikinci çeyreğinde ise 1,1 milyar dolar zarar bildirdi. Ford ayrıca değişikliklerin ayrıca 1,5 milyar dolara kadar ek masraf ve nakit harcamalarına neden olabileceğini söyledi. Ford, Ford Mustang Mach-E crossover ve F-150 Lightning kamyonet gibi mevcut tamamen elektrikli araçlarını üretmeye ve güncellemeye devam edeceğini söyledi. Bu arada, T3 kamyon olarak bilinen F-150 Lighting'in beklenen halefi artık 2025 yerine 2027'nin sonlarında üretime girecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/8/21/24225177/ford-electric-vehicle-cancellations-delays-suv-t3-pickup https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2024/08/21/ford-broadens-electrification-strategy-to-reach-more-customers--.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.