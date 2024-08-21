Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler var

Tam Boyutta Gör Ford Motor Company, elektrikli araç pazarında kârlılığı artırmak ve düşük CO2 emisyonları sunan yeni tahrik seçenekleri geliştirmek amacıyla stratejik adımlar atıyor. Bu kapsamda, 2026 yılında yeni bir dijital ticari aracın tanıtılması ve 2027'de iki yeni gelişmiş pickup modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu planlar aynı zamanda daha önce açıklanan bazı elektrikli araçların iptal edilmesi ve ertelenmesi anlamına geliyor.

Ford, ABD'deki batarya tedarik planını yeniden yapılandırarak maliyetleri düşürmeyi, kapasite kullanımını artırmayı, mevcut ve gelecekteki elektrikli araç üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, hibrit teknolojilere de ağırlık vererek, özellikle geniş araç yelpazesi içinde daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. Bu bağlamda, Ford’un tamamen elektrikli araçlar için yıllık sermaye harcamalarının payı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşecek.

Ford elektrikte ağırdan alacak

Bunlarla birlikte Ford elektrikli üç sıralı SUV'unu iptal ediyor ve yeni bir elektrikli pickup modelinin 2027’de geleceğini söyleyerek erteleme de yapıyor. Bu arada Ford, üç sıralı SUV'unu bir süre önce zaten 2027’ye ertelemişti; iptaliyle birlikte şirket şimdi yeni fosil ve hibrit motorlu üç sıralı SUV'lar üretmeye yönelecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Ford, piyasaya sürüldükten sonraki ilk yıl içinde modellerde kârlılık sağlayana kadar yeni elektrikli araç çıkarmayacağını ve 2026'da üretime başlayacak yeni bir ticari elektrikli minibüse öncelik vereceğini söylüyor. Bu aracı 2027 yılında iki elektrikli pickup modelinin izleyeceğinin de altı çizildi. Bu pickup'ların 2027'de Tennessee'de inşaatı devam eden fabrikada üretilecek olan tam boy bir pickup ve Kaliforniya'da özel bir “skunkworks” ekibi tarafından geliştirilmekte olan yeni bir orta boy pickup olması bekleniyor. Tennessee'deki 5.6 milyar dolarlık yeni tesiste araç üretiminin başlangıçta gelecek yıl başlaması bekleniyordu.

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Ford, elektrikli araç üretimi için yaptığı harcamalar ile bu araçların getirisi arasında denge kurmakta da zorlanıyor. Zira şirket, Model e EV bölümü için 2024'ün ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar, ikinci çeyreğinde ise 1,1 milyar dolar zarar bildirdi. Ford ayrıca değişikliklerin ayrıca 1,5 milyar dolara kadar ek masraf ve nakit harcamalarına neden olabileceğini söyledi. Ford, Ford Mustang Mach-E crossover ve F-150 Lightning kamyonet gibi mevcut tamamen elektrikli araçlarını üretmeye ve güncellemeye devam edeceğini söyledi. Bu arada, T3 kamyon olarak bilinen F-150 Lighting'in beklenen halefi artık 2025 yerine 2027'nin sonlarında üretime girecek.

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Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: İptal ve ertelemeler