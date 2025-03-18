Avrupa'da gerileyen Tesla, Türkiye'de zirveye yükseldi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayınladığı verilere göre, Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %14,4 daralarak 90.730 adet olarak gerçekleşti. Otomovil satışları ise %7,6 azalarak 76.021 olarak kaydedildi.

Elektriklilerin payı %13,8'e yükseldi

Otomobil satışlarındaki azalmaya karşılık, elektrikli otomobil atışları artışını sürdürdü. Geçtiğimiz ay, tamamen elektrikli otomobil satışları %80,6 artışla 10.473 adede yükseldi ve toplam satışlar içerisindeki payı %7'den %13,8'e çıktı.

ODMD verilerine göre Tesla, Şubat ayında gerçekleştirdiği 3.310 adet satışla Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın satışları Avrupa'da sert düşüşler yaşarken, Türkiye'de yükselmesi dikkat çekti.

Yerli otomobil Togg ise, Ocak ayında yaptığı 1.570 adet satışın ardından, Şubat'ta satışlarını %30 arttırarak 2.038 rakamına ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay Togg'un elektrikli araçlar içerisindeki pazar payı %19'a geriledi.

Otomotiv üretiminde daralma devam ediyor 10 sa. önce eklendi

Listedeki diğer markalara baktığımızda, üçüncü sırada 964 adet satışla Mini, dördüncü sırada 822 ile Kia, beşinci sırada 537 ile BYD ve altıncı sırada KG Mobility'nin (Ssangyong) yer aldığını görüyoruz.

Model bazlı olarak baktığımızda, 3.310 ile Tesla Model Y ilk sırada yer alırken, Togg TX10 2.038 ile ikinci, Mini Countryman 964 ile üçüncü, Kia EV3 639 ile dördüncü ve KG Mobility Torres 420 satış adediyle beşinci sırada yer aldı.

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