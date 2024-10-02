Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: Elektrikli araçların payı artıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de Eylül ayında gerçekleşen otomobil satışlarına ilişkin istatistikler açıklandı. Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85.540 olarak kaydedildi. Renault, 9.683 adet satış rakamıyla ilk sırayı alırken, Fiat 7.721 satış ile ikinci, Ford 7.351 satış ile üçüncü sırada yer aldı.

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Togg'un satışları toparlandı

Yerli otomobil Togg ise Ağustos ayında 601 adetle dip yapan satış performansının ardından yeniden toparlanarak 2.200 adet satış gerçekleştirmeyi başardı ve elektrikli araçlar arasında Tesla'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Tesla'nın satış adeti ise 2.475 oldu. İlk 9 aylık satış miktarına baktığımızda Togg, 17.049 adede ulaşarak zirvedeki yerini korurken, Tesla 7.027 adet ile ikinci sırada yer aldı.

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Elektrikli araçların payı artıyor

Eylül ayında, elektrikli araç satışlarında BMW üçüncü sırayı alırken, Mercedes dördüncü sırada yer aldı. Eylül'de elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı %13,71'e çıktı. Yılın ilk 9 ayındaki satışlara göre ise elektriklilerin payı %8,38 oldu.

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Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: İşte satış rakamları