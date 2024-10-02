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    Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: Elektrikli araçların payı artıyor

    Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85 bin 540 olarak kaydedildi. Ağustos ayında 601 adede gerileyen Togg'un satışları yeniden artarak 2.200'e ulaştı. İşte rakamlar...
    Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: İşte satış rakamları Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de Eylül ayında gerçekleşen otomobil satışlarına ilişkin istatistikler açıklandı. Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85.540 olarak kaydedildi. Renault, 9.683 adet satış rakamıyla ilk sırayı alırken, Fiat 7.721 satış ile ikinci, Ford 7.351 satış ile üçüncü sırada yer aldı.

    Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: İşte satış rakamları Tam Boyutta Gör

    Togg'un satışları toparlandı

    Yerli otomobil Togg ise Ağustos ayında 601 adetle dip yapan satış performansının ardından yeniden toparlanarak 2.200 adet satış gerçekleştirmeyi başardı ve elektrikli araçlar arasında Tesla'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Tesla'nın satış adeti ise 2.475 oldu. İlk 9 aylık satış miktarına baktığımızda Togg, 17.049 adede ulaşarak zirvedeki yerini korurken, Tesla 7.027 adet ile ikinci sırada yer aldı.

    Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: İşte satış rakamları Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçların payı artıyor

    Eylül ayında, elektrikli araç satışlarında BMW üçüncü sırayı alırken, Mercedes dördüncü sırada yer aldı. Eylül'de elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı %13,71'e çıktı. Yılın ilk 9 ayındaki satışlara göre ise elektriklilerin payı %8,38 oldu.

    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36 https://x.com/eozpeynirci/status/1841531661281898869
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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