Togg'un satışları Eylül ayında toparlandı: Elektrikli araçların payı artıyor

Togg'un satışları toparlandı
Yerli otomobil Togg ise Ağustos ayında 601 adetle dip yapan satış performansının ardından yeniden toparlanarak 2.200 adet satış gerçekleştirmeyi başardı ve elektrikli araçlar arasında Tesla'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Tesla'nın satış adeti ise 2.475 oldu. İlk 9 aylık satış miktarına baktığımızda Togg, 17.049 adede ulaşarak zirvedeki yerini korurken, Tesla 7.027 adet ile ikinci sırada yer aldı.
Elektrikli araçların payı artıyor
Eylül ayında, elektrikli araç satışlarında BMW üçüncü sırayı alırken, Mercedes dördüncü sırada yer aldı. Eylül'de elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı %13,71'e çıktı. Yılın ilk 9 ayındaki satışlara göre ise elektriklilerin payı %8,38 oldu.Kaynakça https://www.odmd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36 https://x.com/eozpeynirci/status/1841531661281898869 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.