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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi

    Otomotiv sektörü son dönemde yeni bir dijital çağ içerisine girdi ve markalar ister istemez bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Opel de bu hedef doğrultusunda marka kimliğini ve logosunu güncelledi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi
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    Pandeminin de etkisiyle dijital çağın tam anlamıyla başladığı otomotiv sektöründeki markalar bu dönüşüme ayak uydurmak için kimlik niteliğindeki logolarını güncellemeye başladı. Volkswagen, Toyota ve BMW gibi markaların ardından şimdi de Opel güncel kimliğiyle karşımızda.

    Markanın kurumsal kimliğini daha modern ve cüretkar bir görünüme kavuşturmak için yenilenen logonun arka planındaki güneş ışığı sarısı renginin yerini artık daha parlak bir sarı almış. Alman marka Opel sarısı adı verdiği bu rengin Opel'in inovatif yönünü ve 'elektriklenme' konusundaki atılımlarını daha iyi temsil ettiğini belirtiyor.

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    Bunun yanında Opel logosundaki ikonik şimşek işareti de ufak bir dokunuşla eskiye göre biraz daha uzatılmış. Etrafındaki halka da inceltilerek şimşekteki bu değişime ayak uydurması sağlanmış. Logonun altındaki Opel yazısında da 'Opel Next' adı verilen yeni bir yazı tipi kullanılmış.

    Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi
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    Markanın global pazarlama şefi Patrick Fourniol, yeni logoyla ilgili açıklamasında "Yeni çağ daha modern markalara, modern markalar da daha temiz bir tasarıma ihtiyaç duyar. Yeni kurumsal kimliğimizle ne kadar farklı, yenilikçi ve geleceğe hazır bir marka olduğumuzu açıkça belli ediyoruz" ifadesine yer verdi. 

    Kurumsal kimliğin yanı sıra Opel'in güncellenen logosunu aslında ilk kez GT X Experimental isimli konsept çalışmasının üzerinde görmüştük. Yeni logoyu üzerinde barındıran ilk seri üretim modelleri ise yeni Mokka ve Crossland olacak.



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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sureyyahanim.jpg
    Yanıtla +22
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    Dreamerrrr (Dreamer Knight) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PSA grubu aldıktan sonra sürekli Alman vurgusu yapıyor. Ama değilsin kardeş zorlama.
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    cormen 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstersen ağzıyla kuş tutsun. GM'deyken de rezildi, PSA'ya geçince daha da rezil oldu.
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    The Brand Planet 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Büyük markaların logolarında köklü değişiklik yapması, mevcut marka farkındalığına zarar vereceği düşüncesi nedeniyle büyük değişim yapılmaz.



    Bu tarz mini revizyonlar yenilenmenin yanısıra, köklerine bağlılığı gösterir.



    Kullanılan renkler ve flat logo oldukça şık görünüyor.
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    iGroN (Hakan Keçeci) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Değişen neymiş ki ?
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    sight 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    olmamış..
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    berkaydj (berkay ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    opel gm den satıldıktan sonra almaya gerek yok alınacaksa peugeot almak daha mantıklı
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    Elsa 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fransız aracın üzerine Alman şirketinin logosunu bas sonra Alman arabası diye sat
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    Omega Speedmaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    knknknknknknknknknkn 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çok iyi
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    FlyingUnderpants 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yorumlarda süreyya hanım ı görmeyince üzülüyorum
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    Darknesia (Darknesia ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harflerin arasına sosyal mesafe koymuşlar. Tüm değişiklik bundan ibaret 
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pek değişiklik olmamış Opel artık eskisi gibi değil ağzıyla kuş tutsa olmaz
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    3070 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    opel yeni logo, opel yeni kurumsal kimlik ve
    4 etiket daha opel opel mokka opel crossland Bilim ve Teknoloji
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