Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi

Tam Boyutta Gör

Pandeminin de etkisiyle dijital çağın tam anlamıyla başladığı otomotiv sektöründeki markalar bu dönüşüme ayak uydurmak için kimlik niteliğindeki logolarını güncellemeye başladı. Volkswagen, Toyota ve BMW gibi markaların ardından şimdi de Opel güncel kimliğiyle karşımızda.

Markanın kurumsal kimliğini daha modern ve cüretkar bir görünüme kavuşturmak için yenilenen logonun arka planındaki güneş ışığı sarısı renginin yerini artık daha parlak bir sarı almış. Alman marka Opel sarısı adı verdiği bu rengin Opel'in inovatif yönünü ve 'elektriklenme' konusundaki atılımlarını daha iyi temsil ettiğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir

Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ayrıca Bkz. "Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi"

Bunun yanında Opel logosundaki ikonik şimşek işareti de ufak bir dokunuşla eskiye göre biraz daha uzatılmış. Etrafındaki halka da inceltilerek şimşekteki bu değişime ayak uydurması sağlanmış. Logonun altındaki Opel yazısında da 'Opel Next' adı verilen yeni bir yazı tipi kullanılmış.

Tam Boyutta Gör

Markanın global pazarlama şefi Patrick Fourniol, yeni logoyla ilgili açıklamasında "Yeni çağ daha modern markalara, modern markalar da daha temiz bir tasarıma ihtiyaç duyar. Yeni kurumsal kimliğimizle ne kadar farklı, yenilikçi ve geleceğe hazır bir marka olduğumuzu açıkça belli ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Kurumsal kimliğin yanı sıra Opel'in güncellenen logosunu aslında ilk kez GT X Experimental isimli konsept çalışmasının üzerinde görmüştük. Yeni logoyu üzerinde barındıran ilk seri üretim modelleri ise yeni Mokka ve Crossland olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.