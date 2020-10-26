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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor

    2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre önümüzdeki yıl motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen ÖTV geliri tam 39.8 milyar TL. Bu yılki hedef ise 19 milyar TL idi.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    5

    Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor
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    2020 yılında ÖTV indirimi bekleyenler umduğunu bulamamış hatta Ağustos sonunda gelen düzenlemeyle birlikte ÖTV yüzünden pek çok modelin fiyatı ciddi oranda artmıştı. Devletin 2021 bütçesinde motorlu araçlardan alınması hedeflenen ÖTV ise adeta dudak uçuklatıyor.

    EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan tabloya göre 2020 yılı sonuna kadar motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen toplam ÖTV geliri 19 milyar TL civarındaydı. Açıklanan veriler ışığında 19.9 milyar TL ÖTV geliriyle bu hedefe daha yılın ilk sekiz ayında ulaşıldığı hatta aşıldığı görülmüştü.

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    Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor

    2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre önümüzdeki yıl motorlu taşıtlardan alınması hedeflenen ÖTV ise tam 39.8 milyar TL. Yani otomotivden elde edilen ÖTV gelirinin önümüzdeki yıl yüzde 109 oranında artması bekleniyor. Vergi gelirindeki bu artışa satış adetlerinin yükselmesi mi yoksa döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki artış mı sebep olur bekleyip göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Oto yedek parça fiyatlarında kısa sürede ciddi artış yaşandı"

    Geçtiğimiz aydan itibaren yürürlüğe giren ÖTV güncellemesi sonrası matrahlar ve vergi oranları aşağıdaki gibi değiştirilmişti. Söz konusu değişiklik sonrası birçok modelin satış fiyatında bir günde 40 bin liralara varan artış yaşanmıştı.

    Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cabriyo (Emin Tuncer) 3 sa. en beğenilen
    yanlışlık var otomotiv geliri değil o, otomotiv haraçı. bir mal ürün sattığında aldığın paraya "gelir" denir. oturduğun yerden %220+%18 para kazanıyorsan buna haraç denir.
    yanlışlık var otomotiv geliri değil o, otomotiv haraçı. bir mal ürün sattığında aldığın paraya "gelir" denir. oturduğun yerden %220+%18 para kazanıyorsan buna h...
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    Yanıtla +36
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 sa.
    Bu haberin üzerine bir ötv zammı daha iyi giderdi.
    Yanıtla +28
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    wolwes 2 sa.
    devlet mi tefeci mi belli değil
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadalt (kadir altunışık) 28 dk.
    Geçir akp hükümeti geçirrrr az bile bu millete yap şunu %500 düz olsun üstüne %18 kdv de cilası olsun.
    Yanıtla +1
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    wolwes 2 sa.
    devlet mi tefeci mi belli değil
    Yanıtla +11
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    Brother ToLGa 2 sa.
    VW Tiguan dün gördüm 270bin TL fiyatı vergiler ile 586bin TL arabadan çok vergisi var araçların
    Yanıtla +5
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    misterrium (Doruk Buğday) 3 sa.
    araba satışı azalırken alınan vergi artıyor maşallah muhteşem ülke
    Yanıtla +7
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    fhrstw 3 sa.
    Sıfır araba almayın siz almadıkça bu fiyatlar buralara çıkmaz. Ya üretici Türkiye’den çıkar ya da devlet vergi indirimine gider ki iki durumda da devlet bir lahsa durup düşünür. %300 lük vergiler harbiden çok mu diye. Siz almaya devam ettikçe bu fiyatlar bu vergiler bu zamlar kalıcı olmaya hatta artmaya devam edecek. 0 araba almak zorunda değilsiniz. 2. El araba almak ayıp değil. Lütfen anlayın artık şunu.
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa. fhrstw
    ikinci el araç fiyatlarından haberin var mı?
    Yanıtla +4
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. fhrstw
    2015 yıllında aylık 150k araç satılıyordu satışlar 30K ya kadar düştü vergi indirimi geldi mi ? Aylık 50K satış olurken ÖTV zammı geldi bunların derdi vergi toplamayı geçti tek dertleri cari açığı kapatmak
    Yanıtla
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    fuckulteli 1 sa. fhrstw
    2. el araba aldın diyelim, hiç arabası olmayan bir araba sahibi oldu..

    Arabasını satan da gidip sıfır alacak. İkinci el araç sayısını arttıran şey birilerinin sıfır araç alıp trafikteki araç sayısını arttırması. Sen almazsın, ben almam alabilecek birileri hep olacak.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 sa. en beğenilen
    yanlışlık var otomotiv geliri değil o, otomotiv haraçı. bir mal ürün sattığında aldığın paraya "gelir" denir. oturduğun yerden %220+%18 para kazanıyorsan buna haraç denir.
    Yanıtla +36
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa.
    Koprude cok sira oluyor adam sayisini arttir eyyy yetkili...
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    joven 3 sa.
    Bizim ülkemiz dünde böyleydi bugünde böyle yarında böyle olacak insan profili meselesi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kazuya58 (sinan polat) 3 sa. joven
    Nihayet beynini kullanan birisi
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    trooe199 (Skinoski Sama) 3 sa.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 3 sa.
    Vatandaşı yasal yollardan nasıl söğüşleyecekler onun hesabını yapmışlar
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    1574 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    ötv oranları, otomobil ötv ve
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