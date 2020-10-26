Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor

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2020 yılında ÖTV indirimi bekleyenler umduğunu bulamamış hatta Ağustos sonunda gelen düzenlemeyle birlikte ÖTV yüzünden pek çok modelin fiyatı ciddi oranda artmıştı. Devletin 2021 bütçesinde motorlu araçlardan alınması hedeflenen ÖTV ise adeta dudak uçuklatıyor.

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan tabloya göre 2020 yılı sonuna kadar motorlu taşıtlardan elde edilmesi hedeflenen toplam ÖTV geliri 19 milyar TL civarındaydı. Açıklanan veriler ışığında 19.9 milyar TL ÖTV geliriyle bu hedefe daha yılın ilk sekiz ayında ulaşıldığı hatta aşıldığı görülmüştü.

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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre önümüzdeki yıl motorlu taşıtlardan alınması hedeflenen ÖTV ise tam 39.8 milyar TL. Yani otomotivden elde edilen ÖTV gelirinin önümüzdeki yıl yüzde 109 oranında artması bekleniyor. Vergi gelirindeki bu artışa satış adetlerinin yükselmesi mi yoksa döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki artış mı sebep olur bekleyip göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "Oto yedek parça fiyatlarında kısa sürede ciddi artış yaşandı"

Geçtiğimiz aydan itibaren yürürlüğe giren ÖTV güncellemesi sonrası matrahlar ve vergi oranları aşağıdaki gibi değiştirilmişti. Söz konusu değişiklik sonrası birçok modelin satış fiyatında bir günde 40 bin liralara varan artış yaşanmıştı.

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