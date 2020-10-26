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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oto yedek parça fiyatlarında kısa sürede ciddi artış yaşandı

    TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın gündemde olduğu son dönemde, yedek parça ve boya fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti.
    8 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Oto yedek parça fiyatlarında kısa sürede ciddi artış yaşandı
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    Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki önü kesilemeyen yükseliş uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Fakat gündemin kıyısında kalan yedek parça fiyatlarında da ciddi artış söz konusu.

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    Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın etkisiyle yedek parça ve oto boya malzemelerinin fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek "Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1300-1350 TL'ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz. Fakat bu parçayı 1700 TL'ye satan yedek parça ithalatçıları var, Sanayi Bakanlığı'nın konuyu el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız " ifadelerini kullandı.

    Oto yedek parçalarının yüzde 70'i ithal

    Türkiye'de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70'inin ithal olduğuna değinen Ünal Ünaldı, yılda 6 Milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi. Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70'e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı "Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı'mız ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki veri havuzu vasıtasıyla her zaman paylaşmaya hazırız. Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz" dedi.

    Ayrıca Bkz. "Mevcut Fiat Doblo'nun üretim süresi 2022 yılsonuna kadar uzatıldı"

    Oto servislerinin en çok kullandığı malzemelerden birisi olan karoser boyasının da pandemi ile birlikte 6 ayda 3 kez toplamda %35 zamlandığını söyleyen TOSEF Başkanı, litre fiyatı 200 TL olan boyanın hali hazırda 270 TL'ye satıldığını söyledi ve "Basit bir kaza sonrası bile artık maalesef çok ciddi onarım rakamları ortaya çıkabiliyor. Araç fiyatlarının da astronomik rakamlara ulaştığı bu dönemde vatandaşımızın kasko sigortası ile trafiğe çıkmasını şiddetle öneriyoruz. Kasko yaptıramayanların da trafik sigortalarında mutlaka ek İhtiyarı Mali Mesuliyet Teminatı almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.



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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 8 sa. en beğenilen
    zam gelmeyen pardon "güncelleme" gelmeyen ürün varmı?
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    kingsix (Murat Arman) 8 sa.
    Dolar 8,05 gecmis olsun. Cay icelim hazmi kolay olur.
    Yanıtla +17
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    AğlayacaksanOynamayalım 8 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    crow in cornfield 50 dk.
    tamam dolar arttı da 5 kat mı arttı? 10 liraya aldığım buji 25 lira , 10 liraya aldığım filtreler 50 lira olmuş. dolar molar ayağına bizi dolduruyor esnaf.
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    FunnyxD 4 sa.
    Yemeginizi oto yedek parçasıyla mi yiyorsunuz boşverin!
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 5 sa.
    Ya memlekette fiyatı artmayan tek şey pinpon topu zaten
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    nebiözcan 5 sa.
    güncelleme gelmesin artık biz eski sürümde iyiydik
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    Six Feet Under. 6 sa.
    Güzel haber :)
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    Belirleyinfsdg 7 sa. yeni yorumcu
    fdgfdgdfgdfgfdgfdg
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    Belirleyinfsdg 7 sa. yeni yorumcu
    DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE: stopperhot.com/...
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    deoks 7 sa.
    Size bi keyif çayı lazım.
    Yanıtla +1
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 7 sa.
    Abartıldığını düşünüyorum :| (!)
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    abdurrahmanpehlivan 7 sa.
    zam gelmeyen ne kaldı ki elimizi neye atsak ya kuruyor yada zamlanıyor
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    1556 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    tosef, oto yedek parça fiyatları ve
    4 etiket daha otomotiv Türkiye Haberleri zam Bilim ve Teknoloji
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