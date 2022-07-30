Outer Wilds yeni nesil güncellemesine kavuşuyor

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2019 yılında PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapan Outer Wilds, ciddi anlamda beğenilmişti. Mobius Digital’ın ilk oyunu olan Outer Wilds, BAFTA dahil birçok ödül olarak stüdyonun geleceğinin parlak olduğunu göstermişti. Görünüşe göre stüdyo, başarısını devam ettirmek ve hayranlarını mutlu etmek istiyor. Oyun, 15 Eylül’de yeni nesil güncellemesine kavuşacak.

Yeni nesil konsollar için 60fps desteği

15 Eylül’de yayınlanacakc ücretsiz güncelleme, Outer Wilds ve DLC’si Echoes of the Eye içeriklerini geliştirecek. Güncelleme ile oyun, Xbox Series X/S ve PS5 konsollarında 60fps desteğine kavuşacak. Oyunun yeni nesil konsollardaki çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmasa da büyük PS5 ve Xbox Series X için 4K desteği sunacaktır.

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Stüdyo, Outer Wilds’ın Switch versiyonu hakkında da yeni bir bilgi paylaştı. Normalde bu yaz çıkış yapması beklenen versiyon, ertelenmiş durumda. Nintendo Switch için Outer Wilds’ın 15 Eylül’den sonraki bir tarihte satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Outer Wilds 60fps desteğine kavuşuyor