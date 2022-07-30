Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ben Affleck bir kez daha Batman'i canlandıracak

    Batman v Superman ve Justice League filmlerinde Batman rolünü oynayan Affleck, 2019 yılında Batman’i oynamayı bıraktığını duyurmuştu. Ancak Affleck, iki farklı filmde Batman olarak geri dönecek.
    Oy Ver

    Ben Affleck Aquaman 2 için Batman olarak geri dönecek
    Tam Boyutta Gör

    Marvel Sinematik Evreni’ne karşı kendi evrenin oluşturmak isteyen DC; Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League, Wonder Woman ve Aquaman gibi filmler ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak evreninde bir türlü süreklilik sağlayamayan firma, Zack Snyder’ın ile olan bağlantısını da kesince eleştirilere maruz kalmıştı. 2019 yılında ise Ben Affleck, Batman karakterini oynamayı bıraktığını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Affleck, 2 farklı filmde Batman karakterini oynayacak.

    Batman, Aquaman and the Lost Kingdom’da rol alacak

    Aquaman karakterinin yıldızı Jason Momoa, Instagram hesabından Ben Affleck’in dönüşünü duyurdu. Affleck, Batman karakterini Aquaman’in devam filminde de oynayacak. Affleck, daha önce The Flash filmi için Batman olarak geri döneceğini duyurmuştu. Görünüşe göre Affleck, Batman karakterine bir şans daha vermeye hazır. Batman’in Aquaman 2 filminde ne gibi bir rol olacağı bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda yayınlanacak bir fragmanda rolü netleşebilir.

    Ben Affleck Aquaman 2 için Batman olarak geri dönecek
    Tam Boyutta Gör
    Aquaman and the Lost Kingdom, 2023’ün mart ayında vizyona girecek. Ardından Ben Affleck, 2023’ün haziran ayında yayınlanacak The Flash filminde rol olacak ve büyük ihtimalle Batman karakterine veda edecek. Robert Pattinson ise kendi evreninde The Batman karakterini oynamaya devam edecek. 2022’nin sevilen filmi The Batman’in devam filmi DC’nin yapım aşamasındaki projeleri arasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız