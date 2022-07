Ben Affleck bir kez daha Batman'i canlandıracak

Tam Boyutta Gör

Marvel Sinematik Evreni’ne karşı kendi evrenin oluşturmak isteyen DC; Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League, Wonder Woman ve Aquaman gibi filmler ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak evreninde bir türlü süreklilik sağlayamayan firma, Zack Snyder’ın ile olan bağlantısını da kesince eleştirilere maruz kalmıştı. 2019 yılında ise Ben Affleck, Batman karakterini oynamayı bıraktığını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Affleck, 2 farklı filmde Batman karakterini oynayacak.

Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk video geldi 1 gün önce eklendi

Batman, Aquaman and the Lost Kingdom’da rol alacak

Aquaman karakterinin yıldızı Jason Momoa, Instagram hesabından Ben Affleck’in dönüşünü duyurdu. Affleck, Batman karakterini Aquaman’in devam filminde de oynayacak. Affleck, daha önce The Flash filmi için Batman olarak geri döneceğini duyurmuştu. Görünüşe göre Affleck, Batman karakterine bir şans daha vermeye hazır. Batman’in Aquaman 2 filminde ne gibi bir rol olacağı bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda yayınlanacak bir fragmanda rolü netleşebilir.

Tam Boyutta Gör Aquaman and the Lost Kingdom, 2023’ün mart ayında vizyona girecek. Ardından Ben Affleck, 2023’ün haziran ayında yayınlanacak The Flash filminde rol olacak ve büyük ihtimalle Batman karakterine veda edecek. Robert Pattinson ise kendi evreninde The Batman karakterini oynamaya devam edecek. 2022’nin sevilen filmi The Batman’in devam filmi DC’nin yapım aşamasındaki projeleri arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Ben Affleck Aquaman 2 için Batman olarak geri dönecek