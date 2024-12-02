Oxford, 2024'ün kelimesini seçti: "Beyin çürümesi"

Oxford Üniversitesi uzmanlarına göre "brain rot" (beyin çürümesi) teriminin kullanım sıklığı 2023 ile 2024 arasında %230 arttı. Bu ifade son bir yılda TikTok gibi sosyal medya platformlarında Z ve Alfa kuşakları tarafından sıkça kullanılırken, artık ana akım medyada da yaygınlaşmaya başladı.
Kökeni 19. yüzyıla dayanıyor
Her ne kadar "brain rot" modern dijital dönemle birlikte popülerlik kazanmış olsa da, aslında kelimenin kökeni 19. yüzyıla dayanıyor. İfade ilk kez 1854 yılında Henry Thoreau'nun Walden; or, Life in the Woods adlı kitabında kullanılmış.
Yazar bu terimi toplumun karmaşık fikirlerden uzaklaşarak basitlik yanlısı bir yaklaşım benimsemesini eleştirmek için tercih etmişti. Oxford'un bu kelimeyi seçmesi, esasında düşük kaliteli içerikle dolu sosyal medyanın hayatımıza olumsuz etkilerini anlamamız için bir çağrı niteliği taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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