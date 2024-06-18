Oxford'un raporuna göre insanlar artık haberleri takip etmiyor

Tam Boyutta Gör Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayınladı. Rapora göre dünyada her 10 kişiden yaklaşık 4'ü (yüzde 39) haberlerden uzak durduğunu söylüyor. Bu oran ise 2017 yılında yüzde 29 olarak açıklanmıştı.

İnsanlar haber okumaktan kaçınıyor

Raporun yazarları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların, insanların haberden uzak durmak istemesine katkıda bulunduğunu söylüyor. Raporda vurgulanan bir diğer nokta da haberden kaçınma düzeyinin rekor derecede yüksek seviyeye ulaşması oldu.

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'na göre, kadınların ve gençlerin, etraftaki haber yoğunluğundan dolayı kendilerini yorgun hissetme olasılıkları daha fazla.

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Rapor için yapılan araştırma, haberlere güvenin yüzde 40 oranında sabit kaldığını, ancak koronavirüs pandemisinin en yüksek olduğu döneme kıyasla bu oranın yüzde 4 oranında azaldığını gösterdi.

TikTok bazı ülkelerde, X'i geçti

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'nda, son 10 yılda TV ve yazılı basın gibi geleneksel haber kaynaklarının izleyici kitlesinin keskin şekilde düştüğü, gençlerin haberleri internet veya sosyal medya aracılığıyla almayı tercih ettiği belirtildi.

YouTube ve WhatsApp birçokları için önemli haber kaynakları olmaya devam ediyor. TikTok da yükselişte ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ilk kez X'i geride bıraktı. Raporda, bu değişimlere bağlı olarak videonun, özellikle genç gruplar için internette daha önemli bir haber kaynağı haline geldiği belirtiliyor.

Türkiye'deki alışkanlıklar nasıl?

Türkiye'de haberler daha çok online takip ediliyor. Haber kaynağı olarak internetin kullanım oranı yüzde 70. Bu rakama sosyal medya platformları da dahil. Televizyon yüzde 56, sosyal medya yüzde 45, yazılı basın ise yüzde 19 ile son sırada yer alıyor.

Türkiye'de en popüler sosyal medya platformları sırasıyla Youtube (Yüzde 60), Instagram (Yüzde 59) Whatsapp (Yüzde 62), Facebook (Yüzde 45), X (Yüzde 29), Tiktok (Yüzde 20) olarak sıralandı.

Bu platformların haber için kullanım oranı ise Youtube (Yüzde 38), Instagram (Yüzde 38) Whatsapp (Yüzde 29), Facebook (Yüzde 27), X (Yüzde 22), Tiktok (Yüzde 10) olarak tespit edildi.

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Oxford'un raporuna göre insanlar artık haberleri takip etmiyor