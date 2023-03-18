Oyun sektörü zor bir zamandan geçiyor ama 2023 beklenen yıl olabilir

Tam Boyutta Gör Önde gelen oyun pazarı araştırma şirketi Newzoo, PC ve konsol oyun pazarı hakkında 2022 yılı raporunu yayınladı. Geçtiğimiz yıl çok güçlü yapımlar piyasaya girmiş olsa da buna rağmen oyun gelirlerinde düşüş yaşandı. Hatta insanların ciddi bir oranda daha az oyun oynadığı da verilere yansımış durumda.

Oyun gelirleri düştü

Pandemi nedeniyle inanılmaz derecede başarılı iki yılın ardından 2022 yılı oyun sektörü için çok da iyi geçmedi. Newzoo'nun raporuna göre PC ve konsol oyunları geçen yıl 92,3 milyar dolar gelir elde ederken 2021’e kıyasla yüzde 2,2’lik bir düşüş yaşandı. Bunun yanında premium oyun pazarında ise yüzde 1,8’lik bir büyüme yaşandı. Newzoo'ya göre geçtiğimiz yıl PC oyuncu sayısı 1,1 milyar olurken konsol oyuncularının sayısı ise 611 milyon oldu.

Tam Boyutta Gör PC ve konsol kullanıcılarının ortalama oyun oynama süresi de 2022'de 2021'e kıyasla yüzde 23 oranında azaldı. Bununla birlikte analistler, bunun bir “felaket” olmadığını, oyun oynama sürelerinin salgın öncesi döneme geri döndüğünü söylüyor. Ayrıca, Nintendo'nun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'u (12 Mayıs'ta Nintendo Switch'e çıkacak) ve Bethesda'nın Starfield'ı (6 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya sürülmesi planlanıyor) gibi büyük oyunların ertelenmesi 2022'de hem oyun oynama süresini hem de harcamaları etkiledi.

En büyük oyun pazarı ABD ve Çin

Tam Boyutta Gör Bu düşüşe rağmen 2022 yılında PC ve konsol oyunlarında 100 milyar saatin üzerinde zaman harcandı. Her platformda oyuncu başına ortalama 15 oyun oynandı ve ABD pazarında her platformda ortalama harcama miktarı ise 200 dolar oldu. Bununla birlikte PC ve konsol pazarları 2015’ten bu yana ortalama olarak yüzde 5’in üzerinde büyüme devam ediyor.

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Tam Boyutta Gör Önceki yıllarda olduğu gibi oyun gelirlerinin büyük bir kısmı ABD ve Çin arasında bölüşüldü. Bu iki ülke gelirlerin yüzde 48’ini oluştururken oyunlara yapılan en az harcama ise Orta Doğu ve Afrika’da gerçekleşti. Toplam 92,3 milyar dolar gelirin yüzde 56,2’si konsollardan gelirken yüzde 41,3’ü PC’den ve geri kalanı tarayıcı oyunlarından elde edildi.

Tam Boyutta Gör Raporda 2022’de en iyi performansı gösteren oyunların karma gelir modelleri kullandığı da görülüyor. Yani bu oyunlar hem ücretli hem de içerisinde mikro ödemeler barındırıyor. Bu arada oyun içi harcamaların toplam gelirin neredeyse yarısına denek geldiğinin de altı çiziliyor.

Bir diğer önemli nokta ise tüm platformlarda artan cinsiyet eşitliği. Rapora göre, geçen yıl tüm oyuncuların yüzde 40'ı kadındı ve bu da piyasayı her zamankinden daha adil hale getiriyor. Son olarak raporda 2023’ün yeni çıkacak oyunlarla birlikte daha güçlü bir yıl olacağı ifade ediliyor. 2025’e kadar ise konsol gelirlerinin çok daha hızlı artacağının altı çiziliyor.

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Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir