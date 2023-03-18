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    Oyun sektörü zor bir zamandan geçiyor ama 2023 beklenen yıl olabilir

    2022'de PC ve konsollar için oyun pazarı inanılmaz derecede başarılı iki yılın ardından yavaşladı. İnsanlar daha az oyun oynarken raporlar 2023’ün güçlü geçebileceğini söylüyor.
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    Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir Tam Boyutta Gör
    Önde gelen oyun pazarı araştırma şirketi Newzoo, PC ve konsol oyun pazarı hakkında 2022 yılı raporunu yayınladı. Geçtiğimiz yıl çok güçlü yapımlar piyasaya girmiş olsa da buna rağmen oyun gelirlerinde düşüş yaşandı. Hatta insanların ciddi bir oranda daha az oyun oynadığı da verilere yansımış durumda.

    Oyun gelirleri düştü

    Pandemi nedeniyle inanılmaz derecede başarılı iki yılın ardından 2022 yılı oyun sektörü için çok da iyi geçmedi. Newzoo'nun raporuna göre PC ve konsol oyunları geçen yıl 92,3 milyar dolar gelir elde ederken 2021’e kıyasla yüzde 2,2’lik bir düşüş yaşandı. Bunun yanında premium oyun pazarında ise yüzde 1,8’lik bir büyüme yaşandı. Newzoo'ya göre geçtiğimiz yıl PC oyuncu sayısı 1,1 milyar olurken konsol oyuncularının sayısı ise 611 milyon oldu.

    Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir Tam Boyutta Gör
    PC ve konsol kullanıcılarının ortalama oyun oynama süresi de 2022'de 2021'e kıyasla yüzde 23 oranında azaldı. Bununla birlikte analistler, bunun bir “felaket” olmadığını, oyun oynama sürelerinin salgın öncesi döneme geri döndüğünü söylüyor. Ayrıca, Nintendo'nun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'u (12 Mayıs'ta Nintendo Switch'e çıkacak) ve Bethesda'nın Starfield'ı (6 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya sürülmesi planlanıyor) gibi büyük oyunların ertelenmesi 2022'de hem oyun oynama süresini hem de harcamaları etkiledi.

    En büyük oyun pazarı ABD ve Çin 

    Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir Tam Boyutta Gör
    Bu düşüşe rağmen 2022 yılında PC ve konsol oyunlarında 100 milyar saatin üzerinde zaman harcandı. Her platformda oyuncu başına ortalama 15 oyun oynandı ve ABD pazarında her platformda ortalama harcama miktarı ise 200 dolar oldu. Bununla birlikte PC ve konsol pazarları 2015’ten bu yana ortalama olarak yüzde 5’in üzerinde büyüme devam ediyor.

     

    Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir Tam Boyutta Gör
    Önceki yıllarda olduğu gibi oyun gelirlerinin büyük bir kısmı ABD ve Çin arasında bölüşüldü. Bu iki ülke gelirlerin yüzde 48’ini oluştururken oyunlara yapılan en az harcama ise Orta Doğu ve Afrika’da gerçekleşti. Toplam 92,3 milyar dolar gelirin yüzde 56,2’si konsollardan gelirken yüzde 41,3’ü PC’den ve geri kalanı tarayıcı oyunlarından elde edildi.
    Oyun gelirleri düştü ama 2023 beklenen yıl olabilir Tam Boyutta Gör
    Raporda 2022’de en iyi performansı gösteren oyunların karma gelir modelleri kullandığı da görülüyor. Yani bu oyunlar hem ücretli hem de içerisinde mikro ödemeler barındırıyor. Bu arada oyun içi harcamaların toplam gelirin neredeyse yarısına denek geldiğinin de altı çiziliyor.

    Bir diğer önemli nokta ise tüm platformlarda artan cinsiyet eşitliği. Rapora göre, geçen yıl tüm oyuncuların yüzde 40'ı kadındı ve bu da piyasayı her zamankinden daha adil hale getiriyor. Son olarak raporda 2023’ün yeni çıkacak oyunlarla birlikte daha güçlü bir yıl olacağı ifade ediliyor. 2025’e kadar ise konsol gelirlerinin çok daha hızlı artacağının altı çiziliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/pc-console-gaming-market-slows-down-by-2-2-in-2022-but-newzoo-reckons-2023-will-be-a-strong-growth-year/ https://www.techspot.com/news/97972-global-pc-console-gaming-revenues-dipped-22-2022.html
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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