Oyun sektörü zor bir zamandan geçiyor ama 2023 beklenen yıl olabilir

Pandemi nedeniyle inanılmaz derecede başarılı iki yılın ardından 2022 yılı oyun sektörü için çok da iyi geçmedi. Newzoo'nun raporuna göre PC ve konsol oyunları geçen yıl 92,3 milyar dolar gelir elde ederken 2021’e kıyasla yüzde 2,2’lik bir düşüş yaşandı. Bunun yanında premium oyun pazarında ise yüzde 1,8’lik bir büyüme yaşandı. Newzoo'ya göre geçtiğimiz yıl PC oyuncu sayısı 1,1 milyar olurken konsol oyuncularının sayısı ise 611 milyon oldu.
En büyük oyun pazarı ABD ve Çin
Bir diğer önemli nokta ise tüm platformlarda artan cinsiyet eşitliği. Rapora göre, geçen yıl tüm oyuncuların yüzde 40'ı kadındı ve bu da piyasayı her zamankinden daha adil hale getiriyor. Son olarak raporda 2023’ün yeni çıkacak oyunlarla birlikte daha güçlü bir yıl olacağı ifade ediliyor. 2025’e kadar ise konsol gelirlerinin çok daha hızlı artacağının altı çiziliyor.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)