Steam İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar alınır?

Steam İlkbahar İndirimleri 2023 ne zaman bitecek?

16 Mart’ta başlayan Steam İlkbahar İndirimleri 23 Mart saat 20.00’de sona erecek.

PlayStation Plus Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı 13 sa. önce eklendi

İndirimler oyuncuları tatmin etmedi

İlkbahar İndirimleri, Steam’in büyük mevsim indirimleri arasında yer alıyor. Oyunlarda yüksek oranlarda indirimler mevcut ancak yakın zamanda yapılan zamlardan dolayı pek çok oyunun indirime rağmen pahalıya satıldığını görüyoruz. Bu indirim dönemi oyuncularda pek heyecan yaratmadı.

Steam İlkbahar İndirimleri Önerileri

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