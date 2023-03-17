Steam İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar alınır?

- Steam İlkbahar İndirimleri 2023 ne zaman bitecek?
- İndirimler oyuncuları tatmin etmedi
- Steam İlkbahar İndirimleri Önerileri
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Steam İlkbahar İndirimleri 2023 ne zaman bitecek?
16 Mart’ta başlayan Steam İlkbahar İndirimleri 23 Mart saat 20.00’de sona erecek.
İndirimler oyuncuları tatmin etmedi
İlkbahar İndirimleri, Steam’in büyük mevsim indirimleri arasında yer alıyor. Oyunlarda yüksek oranlarda indirimler mevcut ancak yakın zamanda yapılan zamlardan dolayı pek çok oyunun indirime rağmen pahalıya satıldığını görüyoruz. Bu indirim dönemi oyuncularda pek heyecan yaratmadı.
Steam İlkbahar İndirimleri Önerileri
- Far Cry 5 - Gold Edition: 60,75 TL
- Watch Dogs: Legion Deluxe Edition: 63 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition: 63 TL
- Days Gone: 108,57 TL
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu: 349,30 TL
- Doom: 44,75 TL
- Shadow Warrior 2: 28 TL
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition: 15,25 TL
- METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN: 13,75 TL
- Oxygen Not Included: 13,26 TL
- Dying Light Enhanced Edition: 17,70 TL
- Dying Light 2: 174,50 TL
- God of War: 197,40 TL
- F1 Manager 2022: 98,70 TL
- F1 22 – 95,99 TL
- Assetto Corsa Ultimate Edition: 15,29 TL
- Turmoil: 7,20 TL
- Cooking Simulator: 19,80 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)