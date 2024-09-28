Oyuncu tableti Red Magic Nova globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Red Magic Nova neler sunuyor?
Red Magic Nova, ön yüzünde 2880 x 1800 piksel piksel çözünürlük, 550 nit tepe parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunan 10,9 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Üstelik bu panelin SGS göz koruma sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tabletin kalbinde ise hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition yonga seti bulunuyor.
Artırılmış saat hızları nedeniyle bu kurulumda 20.000 RPM fan ve havacılık sınıfı alüminyumdan oluşan 9 katmanlı soğutma çözümüne yer verildiğini belirtelim. Yonga setine ek olarak tablet, 12GB & 24GB LPDDR5X RAM ve 512 GB & 1TB UFS 4.0 depolama alanı seçeneklerine sahip. Kamera bölümünde ise 20MP çözünürlüğünde selfie ve 50MP arka kamera ile destekleniyor.
Red Magic Nova fiyatı
Red Magic Nova, 7 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 15-16 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Tabletin 12 GB + 256 GB modeli 499 dolar, 16 GB + 512 GB modeli ise 649 dolar fiyat etiketiyle geliyor.
Red Magic Nova özellikleri
- Ekran: 10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Pil: 80W hızlı şarj destekli 10.100mAh
- Kamera: 50MP
- Ön kamera: 20MP
- RAM: 12GB & 24GB LPDDR5X
- Depolama: 512GB & 1TB UFS 4.0
- İşletim sistemi: Android 14
- Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.4, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu