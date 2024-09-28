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    Oyuncu tableti Red Magic Nova globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Red Magic, küresel olarak satışa çıkacak yeni oyuncu tabletini tanıttı. Red Magic Nova, Snapdragon 8 Gen 3, 2.8K 144Hz ekran ve yapay zeka özellikleriyle geliyor.
    Oyuncu tableti Red Magic Nova globale geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    ZTE'nin Nubia markasının oyuncu odaklı tableti Red Magic Nova, resmi olarak küresel pazara geliyor.Şeffaf arka panel tasarımıyla segmentinde ilk olan tablet, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB RAM ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Red Magic Nova özellikleri ve fiyatı...

    Red Magic Nova neler sunuyor?

    Red Magic Nova, ön yüzünde 2880 x 1800 piksel piksel çözünürlük, 550 nit tepe parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunan 10,9 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Üstelik bu panelin SGS göz koruma sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tabletin kalbinde ise hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition yonga seti bulunuyor.

    Artırılmış saat hızları nedeniyle bu kurulumda 20.000 RPM fan ve havacılık sınıfı alüminyumdan oluşan 9 katmanlı soğutma çözümüne yer verildiğini belirtelim. Yonga setine ek olarak tablet, 12GB & 24GB LPDDR5X RAM ve 512 GB & 1TB UFS 4.0 depolama alanı seçeneklerine sahip. Kamera bölümünde ise 20MP çözünürlüğünde selfie ve 50MP arka kamera ile destekleniyor.

    Oyuncu tableti Red Magic Nova globale geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Red Magic Nova, kutusundan 80W hızlı şarj destekli 10.100mAh pil paketi ile çıkacak. İddiaya göre sadece 20 dakika içinde yüzde 50 şarj olabiliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5.4 desteğine ek olarak DTS-X Ultra Sound, dört hoparlör, sürükleyici titreşim için çift motor ve üçlü mikrofon kurulumu yer alıyor.

    Red Magic Nova fiyatı

    Red Magic Nova, 7 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 15-16 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Tabletin 12 GB + 256 GB modeli 499 dolar, 16 GB + 512 GB modeli ise 649 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

    Red Magic Nova özellikleri

    • Ekran: 10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Pil: 80W hızlı şarj destekli 10.100mAh
    • Kamera: 50MP
    • Ön kamera: 20MP
    • RAM: 12GB & 24GB LPDDR5X
    • Depolama: 512GB & 1TB UFS 4.0
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.4, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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