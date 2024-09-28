Oyuncu tableti Red Magic Nova globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör ZTE'nin Nubia markasının oyuncu odaklı tableti Red Magic Nova, resmi olarak küresel pazara geliyor.Şeffaf arka panel tasarımıyla segmentinde ilk olan tablet, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB RAM ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Red Magic Nova özellikleri ve fiyatı...

Red Magic Nova neler sunuyor?

Red Magic Nova, ön yüzünde 2880 x 1800 piksel piksel çözünürlük, 550 nit tepe parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunan 10,9 inç IPS LCD ekrandan destek alıyor. Üstelik bu panelin SGS göz koruma sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tabletin kalbinde ise hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition yonga seti bulunuyor.

Artırılmış saat hızları nedeniyle bu kurulumda 20.000 RPM fan ve havacılık sınıfı alüminyumdan oluşan 9 katmanlı soğutma çözümüne yer verildiğini belirtelim. Yonga setine ek olarak tablet, 12GB & 24GB LPDDR5X RAM ve 512 GB & 1TB UFS 4.0 depolama alanı seçeneklerine sahip. Kamera bölümünde ise 20MP çözünürlüğünde selfie ve 50MP arka kamera ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Red Magic Nova, kutusundan 80W hızlı şarj destekli 10.100mAh pil paketi ile çıkacak. İddiaya göre sadece 20 dakika içinde yüzde 50 şarj olabiliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5.4 desteğine ek olarak DTS-X Ultra Sound, dört hoparlör, sürükleyici titreşim için çift motor ve üçlü mikrofon kurulumu yer alıyor.

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Red Magic Nova fiyatı

Red Magic Nova, 7 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 15-16 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Tabletin 12 GB + 256 GB modeli 499 dolar, 16 GB + 512 GB modeli ise 649 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Red Magic Nova özellikleri

Ekran: 10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144 Hz yenileme hızı

10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Pil: 80W hızlı şarj destekli 10.100mAh

80W hızlı şarj destekli 10.100mAh Kamera: 50MP

50MP Ön kamera : 20MP

20MP RAM: 12GB & 24GB LPDDR5X

12GB & 24GB LPDDR5X Depolama: 512GB & 1TB UFS 4.0

512GB & 1TB UFS 4.0 İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.4, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon

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