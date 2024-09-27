7 Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler neler?

Samsung, bu yeni güncelleme politikasını bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttı ve o zamandan beri birçok amiral gemisi Galaxy cihazı için söz verildi. Şirket gelecekteki cihazlar için yazılım desteğiyle ilgili resmi bir duyuru yapmamış olsa da, yaklaşan tüm amiral gemisi Galaxy telefonları ve tabletleri muhtemelen 7 yıl boyunca Android güncellemesi ve güvenlik güncellemesi alacak.
7 yıl Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10+
Liste şu anda fazla geniş değil ancak Samsung daha fazla üst düzey telefon ve tablet piyasaya sürdükçe liste genişleyecek. Yukarıdaki listedeki tüm Galaxy cihazları Android 14 ile birlikte geliyor. Bu cihazlar 2031 yılına kadar güncelleme alacak ve Android 21 sürümüne sahip olabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu