Tam Boyutta Gör Çoğu Android telefon üreticisi en fazla 4 yıl Android güncellemesi sunarken, Samsung üst düzey modellerine tam 7 yıl Android güncellemesi vadediyor. Bu süre, Google Pixel modelleriyle beraber, şu anda Android cephesinde sunulan en uzun güncelleme süresi.

Samsung, bu yeni güncelleme politikasını bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttı ve o zamandan beri birçok amiral gemisi Galaxy cihazı için söz verildi. Şirket gelecekteki cihazlar için yazılım desteğiyle ilgili resmi bir duyuru yapmamış olsa da, yaklaşan tüm amiral gemisi Galaxy telefonları ve tabletleri muhtemelen 7 yıl boyunca Android güncellemesi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ve S10 Plus Türkiye fiyatı açıklandı 6 sa. önce eklendi

7 yıl Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Liste şu anda fazla geniş değil ancak Samsung daha fazla üst düzey telefon ve tablet piyasaya sürdükçe liste genişleyecek. Yukarıdaki listedeki tüm Galaxy cihazları Android 14 ile birlikte geliyor. Bu cihazlar 2031 yılına kadar güncelleme alacak ve Android 21 sürümüne sahip olabilecek.

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7 Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler neler?