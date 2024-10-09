Oyuncuların yarısından fazlası tek oyunculu oyunları tercih ediyor

Yaş ilerledikçe tercih tek oyunculu oyunlar oluyor
Araştırmaya göre, dünya çapında ankete katılan 9.000 oyuncunun yüzde 53'ü tek oyunculu oyunları diğer oyun türlerine kıyasla daha fazla seviyor. Ancak, özellikle 16-24 yaş grupları, çevrimiçi çok oyunculu (PVP) oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor. Fortnite gibi dev oyunların bu yaş grubunda büyük ilgi görmesi, milyar dolarlık oyun sektörünü canlı hizmet (veya servis oyunları) modellerine yönlendiriyor. Fortnite’ın son 10 yılda 20 milyar dolarlık gelir elde etmesi, oyun firmalarını bu tür oyunlar geliştirmeye teşvik ederken, geleneksel olarak tek oyunculu oyunlar üreten şirketler bile çevrimiçi modelleri denemeye başladı.
Rapora göre yaş ilerledikçe oyuncu tercihleri değişiyor. 25-34 yaş aralığındaki oyuncular tek oyunculu oyunlara daha fazla ilgi gösterirken, 55 yaş ve üzerindeki oyuncuların yüzde 74'ü tek oyunculu deneyimleri tercih ediyor. Bu yaş grubundaki oyuncuların hayat temposuna daha uygun olan tek oyunculu oyunlar, duraklatılabilir ve istenilen hızda oynanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Çevrimiçi servis oyunlarının aksine, tek oyunculu oyunlar oyunculara daha esnek bir oyun deneyimi sunuyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100937/53-of-worldwide-gamers-prefer-singleplayer-but-young-players-between-16-24-online-pvp/index.html https://www.midiaresearch.com/blog/most-gamers-prefer-single-player-games Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.