Oyuncuların yarısından fazlası tek oyunculu oyunları tercih ediyor

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Tam Boyutta Gör Dijital oyun dünyasında oyuncu tercihleri, yaş gruplarına ve oyun türlerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Yakın zamanda MIDiA Research tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelinde oyuncuların büyük bir çoğunluğunun hâlâ tek oyunculu (singleplayer) oyunları tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Yaş ilerledikçe tercih tek oyunculu oyunlar oluyor

Araştırmaya göre, dünya çapında ankete katılan 9.000 oyuncunun yüzde 53'ü tek oyunculu oyunları diğer oyun türlerine kıyasla daha fazla seviyor. Ancak, özellikle 16-24 yaş grupları, çevrimiçi çok oyunculu (PVP) oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor. Fortnite gibi dev oyunların bu yaş grubunda büyük ilgi görmesi, milyar dolarlık oyun sektörünü canlı hizmet (veya servis oyunları) modellerine yönlendiriyor. Fortnite’ın son 10 yılda 20 milyar dolarlık gelir elde etmesi, oyun firmalarını bu tür oyunlar geliştirmeye teşvik ederken, geleneksel olarak tek oyunculu oyunlar üreten şirketler bile çevrimiçi modelleri denemeye başladı.

Tam Boyutta Gör Sony gibi devlerin de bu trende ayak uydurması, servis oyunlarının önemini artırıyor. Mikro ödemeler ve sürekli aktif mağaza sistemleri, bu oyun türlerinin kârlılığını artırıyor. Ancak, yine de araştırma sonuçları tek oyunculu oyunların dünya genelinde popülerliğini koruduğunu gösteriyor.

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Rapora göre yaş ilerledikçe oyuncu tercihleri değişiyor. 25-34 yaş aralığındaki oyuncular tek oyunculu oyunlara daha fazla ilgi gösterirken, 55 yaş ve üzerindeki oyuncuların yüzde 74'ü tek oyunculu deneyimleri tercih ediyor. Bu yaş grubundaki oyuncuların hayat temposuna daha uygun olan tek oyunculu oyunlar, duraklatılabilir ve istenilen hızda oynanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Çevrimiçi servis oyunlarının aksine, tek oyunculu oyunlar oyunculara daha esnek bir oyun deneyimi sunuyor.

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Oyuncuların yarısından fazlasının tercihi tek oyunculu oyunlar