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    Oyuncuların yarısından fazlası tek oyunculu oyunları tercih ediyor

    MIDiA Research yayınlanan bir rapora göre dünya çapındaki oyuncuların yarısından fazlası tek oyunculu oyunları tercih ediyor. 16-24 yaş arasındaki genç oyuncular ise çevrimiçi PVP'yi tercih ediyor.
    Oyuncuların yarısından fazlasının tercihi tek oyunculu oyunlar Tam Boyutta Gör
    Dijital oyun dünyasında oyuncu tercihleri, yaş gruplarına ve oyun türlerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Yakın zamanda MIDiA Research tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelinde oyuncuların büyük bir çoğunluğunun hâlâ tek oyunculu (singleplayer) oyunları tercih ettiğini ortaya koyuyor.

    Yaş ilerledikçe tercih tek oyunculu oyunlar oluyor

    Araştırmaya göre, dünya çapında ankete katılan 9.000 oyuncunun yüzde 53'ü tek oyunculu oyunları diğer oyun türlerine kıyasla daha fazla seviyor. Ancak, özellikle 16-24 yaş grupları, çevrimiçi çok oyunculu (PVP) oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor. Fortnite gibi dev oyunların bu yaş grubunda büyük ilgi görmesi, milyar dolarlık oyun sektörünü canlı hizmet (veya servis oyunları) modellerine yönlendiriyor. Fortnite’ın son 10 yılda 20 milyar dolarlık gelir elde etmesi, oyun firmalarını bu tür oyunlar geliştirmeye teşvik ederken, geleneksel olarak tek oyunculu oyunlar üreten şirketler bile çevrimiçi modelleri denemeye başladı.

    Oyuncuların yarısından fazlasının tercihi tek oyunculu oyunlar Tam Boyutta Gör
    Sony gibi devlerin de bu trende ayak uydurması, servis oyunlarının önemini artırıyor. Mikro ödemeler ve sürekli aktif mağaza sistemleri, bu oyun türlerinin kârlılığını artırıyor. Ancak, yine de araştırma sonuçları tek oyunculu oyunların dünya genelinde popülerliğini koruduğunu gösteriyor.

    Rapora göre yaş ilerledikçe oyuncu tercihleri değişiyor. 25-34 yaş aralığındaki oyuncular tek oyunculu oyunlara daha fazla ilgi gösterirken, 55 yaş ve üzerindeki oyuncuların yüzde 74'ü tek oyunculu deneyimleri tercih ediyor. Bu yaş grubundaki oyuncuların hayat temposuna daha uygun olan tek oyunculu oyunlar, duraklatılabilir ve istenilen hızda oynanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Çevrimiçi servis oyunlarının aksine, tek oyunculu oyunlar oyunculara daha esnek bir oyun deneyimi sunuyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100937/53-of-worldwide-gamers-prefer-singleplayer-but-young-players-between-16-24-online-pvp/index.html https://www.midiaresearch.com/blog/most-gamers-prefer-single-player-games
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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