Rockstar hayranlarına müjde: Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in sevilen serilerinden olan Red Dead Redemption, 2010 yılında Xbox 360 ve Playstation 3 platformları için yayınlanmıştı. Kısa sürede oyun dünyasının efsaneleri arasına giren yapımın devamı 2018 yılında Playstation 4 ve Xbox oyuncularıyla buluşmuştu. Rockstar, 2019 yılında bu yapımı PC oyuncuları ile buluştursa da ilk oyunun PC versiyonu hiçbir zaman yayınlanmamıştı. Hayranların neredeyse 15 yıldır talep ettiği yapımın PC versiyonu geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışılıyor 1 gün önce eklendi

Red Dead Redemption ve Undead Nightmare PC oyuncularıyla buluşuyor

Geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption’ı yenileyerek Playstation 4, Playstation 5 ve Nintendo Switch platformlarında yayınlayan Rockstar Games, yapımın yenilenmiş portunu sonunda PC oyuncularıyla buluşturuyor. Web sitesinde ve YouTube platformlarında PC versiyonun fragmanı yayınlayan firma, oyunun çıkış tarihini de 29 Ekim olarak duyurdu.

Red Dead Redemption’ın merakla beklenen PC sürümü; 4K çözünürlük ve 144Hz tazeleme desteği, ultra geniş açılı ekran modu, HDR10, NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 gibi teknolojileri destekleyecek. Ayrıca yapımın DLSS ile Frame Generation teknolojisine de destek vereceği duyuruldu. Double Eleven ortaklığında geliştirilen yapım; Rockstar Mağazası, Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa çıkacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Red Dead Redemption sonunda PC oyuncuları ile buluşuyor