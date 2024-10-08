Rockstar hayranlarına müjde: Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu

Red Dead Redemption ve Undead Nightmare PC oyuncularıyla buluşuyor
Geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption’ı yenileyerek Playstation 4, Playstation 5 ve Nintendo Switch platformlarında yayınlayan Rockstar Games, yapımın yenilenmiş portunu sonunda PC oyuncularıyla buluşturuyor. Web sitesinde ve YouTube platformlarında PC versiyonun fragmanı yayınlayan firma, oyunun çıkış tarihini de 29 Ekim olarak duyurdu.
Red Dead Redemption’ın merakla beklenen PC sürümü; 4K çözünürlük ve 144Hz tazeleme desteği, ultra geniş açılı ekran modu, HDR10, NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 gibi teknolojileri destekleyecek. Ayrıca yapımın DLSS ile Frame Generation teknolojisine de destek vereceği duyuruldu. Double Eleven ortaklığında geliştirilen yapım; Rockstar Mağazası, Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa çıkacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.