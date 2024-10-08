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    Rockstar hayranlarına müjde: Red Dead Redemption’ın PC sürümü duyuruldu

    2010 yılında oyuncularla bulunan efsanevi yapım Red Dead Redemption, PC oyuncuları ile buluşuyor. Rockstar, geçtiğimiz aylarda Playstation 5 ve Switch için yayınlanan yapımın PC versiyonunu duyurdu.
    Red Dead Redemption Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in sevilen serilerinden olan Red Dead Redemption, 2010 yılında Xbox 360 ve Playstation 3 platformları için yayınlanmıştı. Kısa sürede oyun dünyasının efsaneleri arasına giren yapımın devamı 2018 yılında Playstation 4 ve Xbox oyuncularıyla buluşmuştu. Rockstar, 2019 yılında bu yapımı PC oyuncuları ile buluştursa da ilk oyunun PC versiyonu hiçbir zaman yayınlanmamıştı. Hayranların neredeyse 15 yıldır talep ettiği yapımın PC versiyonu geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    Red Dead Redemption ve Undead Nightmare PC oyuncularıyla buluşuyor

    Geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption’ı yenileyerek Playstation 4, Playstation 5 ve Nintendo Switch platformlarında yayınlayan Rockstar Games, yapımın yenilenmiş portunu sonunda PC oyuncularıyla buluşturuyor. Web sitesinde ve YouTube platformlarında PC versiyonun fragmanı yayınlayan firma, oyunun çıkış tarihini de 29 Ekim olarak duyurdu.

    Red Dead Redemption’ın merakla beklenen PC sürümü; 4K çözünürlük ve 144Hz tazeleme desteği, ultra geniş açılı ekran modu, HDR10, NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 gibi teknolojileri destekleyecek. Ayrıca yapımın DLSS ile Frame Generation teknolojisine de destek vereceği duyuruldu. Double Eleven ortaklığında geliştirilen yapım; Rockstar Mağazası, Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa çıkacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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