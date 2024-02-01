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    Mobil oyunlarda yüksek performans vaat eden realme 11 piyasaya sürüldü

    Realme'nin mobil oyunculara yönelik yeni telefonu realme 11 4G piyasaya sürüldü. realme 11'in öne çıkan özellikleri neler?                                          
    Oyunlarda yüksek performans vaat eden realme 11 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Realme'nin Helio G99 yonga setinden güç alan realme 11 modeli uygun fiyata yüksek performans vaadiyle müşterilerle buluşuyor. Oyun ve performans odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    realme 11 4G'de MediaTek’in Helio G99 yonga seti kullanılıyor. 8 GB RAM’e ilave olarak sanal 8 GB RAM ile 16 GB RAM kapasitesi sunuluyor. PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi vaat ediyor. realme 11’de 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Yüksek boyutlu oyunları, uygulamaları ve filmleri boş alan problemi olmadan rahatlıkla depolayabilirsiniz. Günde 4 MB boyutunda 40 fotoğraf çekildiğinde bile yaklaşık 4 yıl boyunca hafıza sorunu yaşamadan kullanım imkanı sağlıyor.

    Oyunlarda yüksek performans vaat eden realme 11 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör

    17 dakikada %50 şarj

    Telefonun mobil oyunculuk için öne çıkan diğer özelliği de 67W SUPERVOOC yüksek hızlı şarj teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 5000mAh büyüklüğündeki bataryayı 17 dakikada %1’den %50’ye şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj ile 2 saat oyun keyfini mümkün hale getiriyor. Böylece oyuna kısa bir mola vererek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

    Telefonun kamera tasarımında lüks saatlerden esinlenilen bir tasarım dili kullanılmış. Dairesel formdaki kamera alanın etrafında şık bir çerçeve bulunuyor. Ana kamera olarak 108 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Arka kapakta ise S şekilli Işık Efekti sayesinde zarif bir görsellik elde edilmiş.

    Yüksek performans iddası ve oyunculara yönelik özellikleriyle öne çıkan realme 11 12.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerin beğenesine sunuluyor.

    realme 11 özellikleri

    • İşlemci: Helio G99 Yonga Seti
    • RAM: 8GB + 8GB Dynamic RAM
    • Ekran: 90Hz Süper AMOLED FHD+ Ekran
    • Koruma: Corning Gorilla Glass 5
    • Batarya: 5000mAh
    • Hızlı Şarj: 67W SUPERVOOC Charge
    • Arka Kamera: 108MP ProLight Kamera, 2MP Porte Kamerası
    • Ön Kamera: 16MP
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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