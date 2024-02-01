Mobil oyunlarda yüksek performans vaat eden realme 11 piyasaya sürüldü

Tam Boyutta Gör Realme'nin Helio G99 yonga setinden güç alan realme 11 modeli uygun fiyata yüksek performans vaadiyle müşterilerle buluşuyor. Oyun ve performans odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

realme 11 4G'de MediaTek’in Helio G99 yonga seti kullanılıyor. 8 GB RAM’e ilave olarak sanal 8 GB RAM ile 16 GB RAM kapasitesi sunuluyor. PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi vaat ediyor. realme 11’de 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Yüksek boyutlu oyunları, uygulamaları ve filmleri boş alan problemi olmadan rahatlıkla depolayabilirsiniz. Günde 4 MB boyutunda 40 fotoğraf çekildiğinde bile yaklaşık 4 yıl boyunca hafıza sorunu yaşamadan kullanım imkanı sağlıyor.

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17 dakikada %50 şarj

Telefonun mobil oyunculuk için öne çıkan diğer özelliği de 67W SUPERVOOC yüksek hızlı şarj teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 5000mAh büyüklüğündeki bataryayı 17 dakikada %1’den %50’ye şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj ile 2 saat oyun keyfini mümkün hale getiriyor. Böylece oyuna kısa bir mola vererek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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Telefonun kamera tasarımında lüks saatlerden esinlenilen bir tasarım dili kullanılmış. Dairesel formdaki kamera alanın etrafında şık bir çerçeve bulunuyor. Ana kamera olarak 108 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Arka kapakta ise S şekilli Işık Efekti sayesinde zarif bir görsellik elde edilmiş.

Yüksek performans iddası ve oyunculara yönelik özellikleriyle öne çıkan realme 11 12.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerin beğenesine sunuluyor.

realme 11 özellikleri

İşlemci: Helio G99 Yonga Seti

RAM: 8GB + 8GB Dynamic RAM

Ekran: 90Hz Süper AMOLED FHD+ Ekran

Koruma: Corning Gorilla Glass 5

Batarya: 5000mAh

Hızlı Şarj: 67W SUPERVOOC Charge

Arka Kamera: 108MP ProLight Kamera, 2MP Porte Kamerası

Ön Kamera: 16MP

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Oyunlarda yüksek performans vaat eden realme 11 piyasaya sürüldü