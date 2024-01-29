Realme 12 Pro ve 12 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme 12 Pro ve 12 Pro+ tanıtıldı
Realme 12 Pro, ön yüzünde 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 950 nit parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı ve 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 161.5 x 74 x 8.8 mm ölçülerinde ve 190g ağırlığında olan telefon, dayanıklılık konusunda da IP65 sertifikası ile kullanıcılara sunulacak.
En büyük yükseltme ise kamera bölümünde. Realme 12 Pro, selfine kıyasla 50MP Sony IMX 882 ( f/1,8, OIS) birincil, 2x optik zoom sunan 32MP telefoto IMX 709 (f/2.0, OIS) sensör ve 8MP ultra geniş açı (f/2.2) sensörleri ile geliyor. Ön bölümünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP kamera konumlandırılmış.
Realme 12 Pro, kutusundan 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Mavi ve Bej renklerinde satışa çıkacak telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.3, stereo hoparlörler ve 5G desteği yer alıyor.
- Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 190 g
- Ekran: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 8/12GB RAM
- Depolama: 128/256GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS
- 32 MP, telefoto, PDAF, OIS, 2x optik zoom
- 8 MP, f/2.2 geniş açı
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
- Yazılım: Android 14
- Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0
Realme 12 Pro+
Serinin tepe modeli Realme 12 Pro+ ise, kardeşi ile benzer 6,7 inç OLED ekrana, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kurulumuna sahip. İki model arasındaki en büyük fark ise, yonga seti diyebiliriz. Realme 12 Pro+, kardeşine kıyasla Snapdragon 7s Gen 2 platformuyla geliyor. Bunu ise 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri takip ediyor.
Bir diğer farklılık ise kamera bölümünde. Realme 12 Pro+, arka yüzünde 50MP IMX 890 (f/1,8, OIS) birincil, 3x optik zoom sunan 64MP (f/2.8) periskop telefoto ve 8MP (f/2.2) geniş açı sensörlerine sahip. Ön kamera ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP Sony sensöre yükseliyor. 161.5 x 74 x 8.8 mm ölçülerinde ve 196 g ağırlığında olan telefon, Mavi ve Bej renklere ek olarak Explorer Red adlı özel bir modele de sahip olacak.
- Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.8 mm, 196g
- Ekran: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Bellek: 8/12GB RAM
- Depolama: 128/256GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS
- 64 MP, f/2.8,periskop telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom
- 8 MP, f/2.2 geniş açı
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
- Yazılım: Android 14
- Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0
Realme 12 Pro ve 12 Pro+ fiyatı
Realme 12 Pro'nun 8GB/128GB sürümünün fiyatı 310 dolar, 8GB/256 GB seçeneğinin fiyatı ise 325 dolar olacak. Daha güçlü Realme 12 Pro+ ise, 8GB/128GB sürümü 360 dolar, 8GB/256GB sürümü ise 385 dolar fiyatla satışa çıkacak. Son olarak 12GB/128GB sürümü ise 375 dolardan başlıyor. Her iki modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.