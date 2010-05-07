Özel Haber: İlk detaylarıyla Asus Crosshair IV Extreme

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin önde gelen hız aşırtma profesyonellerini bir araya toplayan ve hem Türkiye hem de dünya çapında yeni rekorlara imza atan Asus, dört yıldır kadar önce ilk defa AMD işlemciler için başlattığı R.O.G serisi yüksek performanslı anakart ailesine yine AMD işlemciler için hazırladığı özel bir model eklemeye hazırlanıyor. X58 çipsetli Rampage III Extreme modelini yakın zamanda kullanıma sunan Asus, Crosshair IV Extreme isimli yeni modeliyle, AMD işlemciler için şimdiye kadar hazırlanmış en gelişmiş anakarta imza attığını söylüyor. Peki firma bu iddilasında ne kadar haklı, ilk defa paylaşacağımız görseller ışığında Crosshair IV Extreme'i yakından tanımaya ne dersiniz ?

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Asus'un AMD işlemciler için hazırladığı yeni amiral gemisi: Crosshair IV Extreme

AMD tarafından ilk defa Mart ayında lanse edilen 8 serisi yonga seti ailesi geçtiğimiz ay 890FX, 880G ve 870 gibi farklı segmentlere yönelik yeni üyelerine kavuşmuştu. 8 serisi yeni yonga setleri anakart üreticileri için büyük önem taşıyor zira AMD'nin 2011'de lanse etmeyi planladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemci modellerinin 8 serisi anakartlarla uyumlu olacağı belirtilirken, bu durum kuşkusuz rekabete yen bir boyut kazandırıyor. İşte bu gelişmeler ışığında model hazırlıklarına devam eden Asus, AMD işlemciler için yeni amiral gemisini duyurmaya hazırlanıyor. 890FX yonga setini kullanan anakart, Asus'un Hydra teknolojili ilk anakartı olarak oldukça iddialı.

Başta 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi olmak üzere, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunan Crosshair IV Extreme, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuyor. özellike bu noktada oldukça iddialı olan Asus, yüksek performans segmentindeki AMD anakartlarında, hız aşırtma ile bellek çalışma frekanslarının 2GHz'in üzerine çıkartılabileceğini belirtiliyor. Bilindiği üzere Intel'in aksine AMD cephesinde yüksek bellek hızlarına ulaşmak bir süre öncesine kadar pek mümkün değildi. Phenom II işlemci ailesinin Sıvı Azot altında yüksek hızlara çıkma potansiyelini dikkate alan Asus, Crosshair IV Extreme'de geliştirilmiş faz tasarımına yer veriyor.

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Lucid Hydra ile ATi ve Nvidia ekran kartları, Asus Crosshair IV Extreme üzerinde birlikte çalışabiliyorlar.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullana anakart bu sayede SATA 6Gbps standardı için doğal destek sunarken, USB 3.0 teknolojisi içinse NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsünü kullandığını görüyoruz. Asus Crosshair IV Extreme'in baskılı devresi dikkatli incelendiğinde, Kuzey ve Güney köprüleriyle birlikte üçüncü bir yongaya daha yer verildiğini görüyoruz. İsrail merkezli Lucid Logix firmasının geliştirdiği Hydra 200 yongasını kullanan anakart, ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyor. Yani kullanıcılar Windows 7 altında ATi Radeon ve Nvidia GeForce serisi ekran kartlarının bir arada kullanabilecek. Hydra yongasının tek özelliği karma ekran kartı kullanımına olanak tanıması değil elbette. Bu yonga ile Crossfire ve SLI teknolojilerine kıyasla çoklu kart ölçeklendirmesinin daha başarılı yapılabileceği iddia ediliyor.

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Asus Crosshair IV Extreme ile cep telefonundan overclock mümkün kılınıyor.

Henüz mühendislik aşamasında olan Asus Crosshair IV Extreme'de beş adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle Quad Crossfire X kurulumuna doğal destek sunan anakart, Rampage III Extreme ile lanse edilen yenilikçi özelliklerin pek çoğuna destek veriyor. Bu özelliklerden en dikkat çekici olan Bluetooth ile hız aşırtma yani overclock desteği. Asus tarafından mobil işletim sistemleri için hazırlanan özel bir uygulamayı telefonuna yükleyen bir kullanıcı, cep telefonundan overclock yapabiliyor. üstelik gelişmiş bir ara birime sahip olan uygulama overclock desteğinin dışında farklı parametrelerin izlenmesine ve sistemin kapatılmasına da olanak tanıyor. Asus'a göre bu özellik hem son kullanıcıyı hem de profesyonel hız aşırtmacıları hedefliyor. Hız aşırtmaya yeni yeni merak salan amatör bir kullanıcının sadece cep telefonuyla işlemcisini hızlandırabileceğini belirten Asus, profesyonellerin ise özellikle LN2 kullanımında bu özelliklten faydalanacağını söylüyor.

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Asus Crosshair IV Extreme, PCIe x16 anahtarlarıyla ekran kartlarını kapatabiliyor.

Kart üstü kontrol butonları sayesinde, uzay montaj sistemlerde sisteme yönelik müdahelelerin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyan anakart, AMD tarafından desteklenmeyen çekirdek aşırtma özelliğini Core Unlocker özelliği ile sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sadece tek bir tuşa basarak, eğer sahip oldukları işlemci hız aşırtmaya elverişliyse kapalı çekirdekleri açabiliyorlar. Asus Crosshair IV Extreme'in bir diğer önemli özelliği ise PCIe x16 anahtaları. Bu anahtarlar sayesinde kullanıcılar, sistemdeki ekran kartlarını çıkartmadan ilgi slotun anahtarını kapatarak, kartı devre dışı bırakabiliyorlar. Asus Crosshair IV Extreme'in üzerinde durulan bir diğer önemli özelliği ise Dual BIOS teknolojisi. Bu özellik sayesinde BIOS'lardan herhangi birine zarar geldiği durumda diğeri kullanılabiliyor. öte taraftanBIOS ile profil paylaşımı da yeni anakart ile mümkün kılınıyor.

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Asus Crosshair IV Extreme, Dual BIOS teknolojisine sahip.

Mevcut bilgilere göre satış için Temmuz ayının hedeflendiği Crosshair IV Extreme için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.