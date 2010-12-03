Palit hız aşırtmalı GeForce GTX 580 Sonic modelini kullanıma sunuyor

Sıkı donanım tutkunlarının hatırlayabileceği üzere, Nvidia'nın GeForce 7600 GS modeli için hazırladığı özel "Sonic" versiyonuyla ilgili segmentte ses getirmeyi ve yüksek satış başarısı elde etmeyi başaran Palit, Sonic serisi altında özel çözümlerine devam ediyor. Her ne kadar daha sonra GeForce 7600 GS Sonic ile aynı oranda ses getirmeyi başaran çözümler ortaya çıkmasa da firmalarının çalışmaları sürüyor. Palit'in Sonic serisi kapsamına aldığı son model, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 oldu.

Palit'in GeForce GTX 580 Sonic modeli, tasarım olarak Nvidia'nın standart modeli ile aynı çizgide yer alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlana GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Palit GeForce GTX 580'nin grafik işlem birimi 835MHz'de , paralel işlem birimleri 1670MHz ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapıyorlar.

Artan saat hızlarına bağlı olarak güç tüketiminin 280 Watt civarına çıktığı belirtilen ekran kartı, Gigabyte X58A-UD9 veya Asus ROG Xpander donanımlı Rampage III Extreme gibi anakartlar üzerinde dörtlü ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Çoklu monitör kurulumları ve daha gerçekçi oyun deneyimi için 3DVision Surround teknolojisiyle uyumlu olan ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Palit'in GeForce GTX 580 Sonic modeli, 494 Avro'dan başlayan fiyatlara listelere girmiş durumda.