Panasonic HDMI 2.1 yongası siyah ekrana neden oluyor

Yaygın bir şekilde kullanılan entegre devrelerde yaşanan hatalar kullanıcıların canının sıkılmasına neden oluyor. Panasonic tarafından geliştirilen HDMI 2.1 yongası Ampere kartlarında ve Xbox Series X konsollarında hatalara neden oluyor.İlginizi Çekebilir Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı
Yonga hatası
Heise.de sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre Panasonic tarafından geliştirilen bir AV yongası; belirli donanımlarda uyuşmazlık yaşadığı için siyah ekran hatası veriyor. Bu yonganın Denon, Marantz ve Yamaha HDMI 2.1 AV alıcılarında kullanıldığı belirtiliyor.
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Özellikle Xbox Series X ve Nvidia GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları; 4K/120 Hz HDR veya 8K/60 Hz HDR olarak Panasonic HDM 2.1 yongalarına bağlanmaya çalıştığında siyah ekran ortaya çıkıyor.
Panasonic HDM 2.1 yongası geniş bir alanda kullanıldığı için hatanın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Şimdilik kullanıcıların 4K 60Hz üzerine çıkmaması en iyi yöntem. Sound United ürünlerinde ise doğrudan HDMI üzerinden ekrana bağlanarak ekranın ARC/eARC fonksiyonunun kullanılması isteniyor.
https://www.techpowerup.com/273852/bug-in-hdmi-2-1-chipset-may-cause-black-screen-on-your-xbox-series-x-console-or-nvidia-gpu Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
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