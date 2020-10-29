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    Panasonic HDMI 2.1 yongası siyah ekrana neden oluyor

    Ampere tabanlı Nvidia GeForce ekran kartları ve Xbox Series X konsolu; 4K/120 Hz HDR veya 8K/60 Hz HDR olarak Panasonic HDM 2.1 yongalarına bağlanmaya çalıştığında siyah ekran ortaya çıkıyor.
    31 dk.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Panasonic HDMI 2.1 yongası siyah ekrana neden oluyor
    Tam Boyutta Gör

    Yaygın bir şekilde kullanılan entegre devrelerde yaşanan hatalar kullanıcıların canının sıkılmasına neden oluyor. Panasonic tarafından geliştirilen HDMI 2.1 yongası Ampere kartlarında ve Xbox Series X konsollarında hatalara neden oluyor.

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    Yonga hatası

    Heise.de sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre Panasonic tarafından geliştirilen bir AV yongası; belirli donanımlarda uyuşmazlık yaşadığı için siyah ekran hatası veriyor. Bu yonganın Denon, Marantz ve Yamaha HDMI 2.1 AV alıcılarında kullanıldığı belirtiliyor.

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    Özellikle Xbox Series X ve Nvidia GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları; 4K/120 Hz HDR veya 8K/60 Hz HDR olarak Panasonic HDM 2.1 yongalarına bağlanmaya çalıştığında siyah ekran ortaya çıkıyor.

    Panasonic HDM 2.1 yongası geniş bir alanda kullanıldığı için hatanın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Şimdilik kullanıcıların 4K 60Hz üzerine çıkmaması en iyi yöntem. Sound United ürünlerinde ise doğrudan HDMI üzerinden ekrana bağlanarak ekranın ARC/eARC fonksiyonunun kullanılması isteniyor.



    https://www.techpowerup.com/273852/bug-in-hdmi-2-1-chipset-may-cause-black-screen-on-your-xbox-series-x-console-or-nvidia-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
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