Panasonic HDMI 2.1 yongası siyah ekrana neden oluyor

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Yaygın bir şekilde kullanılan entegre devrelerde yaşanan hatalar kullanıcıların canının sıkılmasına neden oluyor. Panasonic tarafından geliştirilen HDMI 2.1 yongası Ampere kartlarında ve Xbox Series X konsollarında hatalara neden oluyor.

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Yonga hatası

Heise.de sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre Panasonic tarafından geliştirilen bir AV yongası; belirli donanımlarda uyuşmazlık yaşadığı için siyah ekran hatası veriyor. Bu yonganın Denon, Marantz ve Yamaha HDMI 2.1 AV alıcılarında kullanıldığı belirtiliyor.

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Özellikle Xbox Series X ve Nvidia GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları; 4K/120 Hz HDR veya 8K/60 Hz HDR olarak Panasonic HDM 2.1 yongalarına bağlanmaya çalıştığında siyah ekran ortaya çıkıyor.

Panasonic HDM 2.1 yongası geniş bir alanda kullanıldığı için hatanın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Şimdilik kullanıcıların 4K 60Hz üzerine çıkmaması en iyi yöntem. Sound United ürünlerinde ise doğrudan HDMI üzerinden ekrana bağlanarak ekranın ARC/eARC fonksiyonunun kullanılması isteniyor.

https://www.techpowerup.com/273852/bug-in-hdmi-2-1-chipset-may-cause-black-screen-on-your-xbox-series-x-console-or-nvidia-gpu

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